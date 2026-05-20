Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs. Cruzeiro

7

MIGUEL MERENTIEL

Convirtió el gol xeneize al empujar el gran tiro libre de Paredes que se metía igual. Después, fue el jugador más peligroso de la noche pero la gran actuación del arquero Otávio le tapo varias situaciones claras para volver a gritar gol. Al margen de la impotencia por el resultado, esta imagen del uruguayo es superior a la de sus úlitmos partidos de este semestre.

5

BELMONTE TUVO MUCHO ESFUERZO Y POCA EFECTIVIDAD

No es solo su culpa, pero el medio de Boca dejó muchos espacios en el complemento. Con mucha entrega y dinámica, no pudo aportar demasiado para el juego ofensivo del equipo.

4

VALENZUELA NO DEBIÓ ANULAR EL SEGUNDO GOL DE MERENTIEL

Expulsó bien a Gerson pero la mano de Delgado que cobró no solo es producto de una acción de juego, sino que tla jugada tampoco tuvo una imágen clara. Y no lo llamó el VAR por una mano final.

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Leandro Brey (6)

Boca mereció ganar, pero paradójicamente salvó el punto gracias a que su arquero tuvo dos grandes tapadas contra Kaio Jorge y Néiser Villarreal. Pudo hacer algo más en el gol de Fágner.

Malcom Braida (5)

Buen primer tiempo a pesar de jugar por la derecha. En el complemento sufrió bastante.

Lautaro Di Lollo (5)

Otro partido en el que no estuvo ni cerca de su mejor nivel. Cuando lo encararon en las contras le costó mucho frenar a los delanteros visitantes.

Ayrton Costa (5)

Por un manotazo estuvo al borde de la roja. La tercera amarilla lo dejó afuera del partido contra la Católica. En la marca tampoco tuvo su mejor noche.

Lautaro Blanco (5)

De mayor a menor. Parte vital de la ofensiva del equipo en los primeros minutos, no tuvo ayudas delante de su posición en el gol de Fágner. Apurado, en el complemento tomó decisiones equivocadas.

Tomás Belmonte (5)

Acompañó en el buen primer tiempo, cayó en la confusión de la segunda etapa.

Leandro Paredes (7)

Su exquisita pegada abrió el camino al primer gol y un tiro libre suyo casi se clava en el ángulo. Los mejores momentos de Boca se jugaron a su ritmo.

Milton Delgado (5)

Otro de los futbolistas que mostró dos caras. En el primer tiempo contribuyó mucho en la presión y en la distribución de la pelota. En el segundo tiempo, once contra once, corrió detrás del balón y quedó en deuda en la recuperación. Le cobraron una mano insólita para anular el segundo gol de Merentiel.

Tomás Aranda (6)

Más importante con sus remates al arco que en el manejo del juego y en el desequilibrio individual.

Miguel Merentiel (7)

Empujó al gol una gran pelota de Paredes. La gran noche de Otávio le ahogó más gritos.

Milton Giménez (6)

Importante para aguantar la pelota en la primera parte. En el complemento, cuando Cruzeiro se le fue encima quedó muy desconectado y cuando fue expulsado Fágner casi no tuvo juego.

INGRESARON

Exequiel Zeballos (6)

Ingresó para aprovechar el hombre de menos de Cruzeiro. Entró bien, picante. Estuvo cerca del gol.

Ángel Romero (-)

Cinco minutos más el descuento. Trató de generar juego y poner la pelota dentro del área brasileña.

Promedio: 5,66