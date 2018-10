Betty Olave: “Lo que se ve es oscuridad, una película pobre”

La madre de Rodrigo, que había dicho que no iba a declarar al respecto, se arrepintió y cargó duro contra el filme sobre su hijo

Había dicho que no iba a hacer ninguna declaración al respecto pero, Betty Olave, se arrepintió y descargó toda su furia contra los realizadores de “El Potro”, la película que se estrena mañana sobre la vida de Rodrigo Bueno.

“Lo que se ve es oscuridad. Una película pobre, llena de cosas feas. Es la historia de una mujer resentida (por Patricia Pacheco), nada más que eso. Le ha tenido mucha rabia a Rodrigo y la sigue teniendo. Me dijeron que le iban a hacer un homenaje y me mintieron, me clavaron un puñal en la espalda”, manifestó la cordobesa, molesta, en diálogo telefónico con “Intrusos”.

Llamó la atención las críticas contra Rodrigo Romero, el protagonista del filme de Lorena Muñoz. “¿Cómo quieren que vea a mi hijo en una cara que no tiene nada de mi hijo? ¡No tiene nada el pibe de mi hijo! Lo sacaron de cualquier lado al chico. No es actor”. Tampoco le gustó cómo actúa Florencia Peña, que hace de ella: “Está mal en la película. No me veo identificada porque yo jamás le puse ruleros a mi hijo. Le da besos en la boca, no tengo problemas de Edipo”.

Por último, volvió a cargar cañones contra su ex nuera. “Le llenaron la cabeza a Ramiro. Le llenaron la cabeza personas que están resentidas con mi hijo. Ramiro no lo conoció a su papá, ni nunca en 21 años me preguntó cómo fue su papá. Yo no le haría nada malo a mi nieto, ¿cómo le voy a hacer daño a un chico que le llenaron la cabeza? Patricia vino a verme, me dijo ‘hablan algo de droga, pero muy sutilmente’. Y yo me enojé y le respondí ‘¿Qué es hablar muy sutilmente? ¡Si hablan mal de mi hijo, voy a hacer un juicio’”, manifestó.

A diferencia de su abuela y de su tío, Ramiro Bueno, que tiene una participación muy breve en el filme, dándole vida al guitarrista de su padre, se mostró contento con el resultado logrado con la película.

“Ver la película fue un rejunte de emociones que sinceramente son difíciles de explicar”, manifestó ayer el joven de 21 años, y dijo estar “muy conforme y muy contento por todo lo que se logró”.