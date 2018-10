Más políticos que los políticos: actores más agrietados que nunca

| Publicado en Edición Impresa

Los famosos están más metidos en la política que nunca. La polémica tiene que ver con la crisis que vive el país. Cada cual tiene su postura y la defiende a muerte. Uno de los últimos que salió a hablar fue el actor Darío Grandinetti.

Él recogió el guante de lo que dijo Dady Brieva hace unas semanas: “Quiero que el Gobierno se quede hasta el final y que realmente la pasemos mal, así la gente no vuelve a votarlos”, lanzó el cómico.

Grandinetti sostuvo que le da lo mismo “si cumplen o no el mandato”, aunque hizo una salvedad: “Mientras no sea por un golpe de estado, si se tienen que ir mañana (que se vayan)…”. El actor habló con el periodista Roberto Navarro para su programa de radio y recordó entonces que “otras veces han tenido que irse otros gobiernos porque la gente ha dicho: ‘Váyanse por favor que no los aguantamos más’”.

Sabido es que el “Chino” Volpato, compañero en Midachi de Brieva, retó a su compañero por lo que dijo días atrás. “Me llama la atención que sos el único que se está embarrando y hay gente que salió de los laterales, gente que ha vivido de la política y está oculta. ¿Por qué vos con una historia que no tiene que ver con lo tuyo? ¿Con qué sentido? Y lo digo para Miguel también y otra gente que no tiene que ver con el ambiente político”, fue el mensaje que le dio a su colega.

Y agregó: “Han transferido el poder hacia (Alfredo) Casero y Dady los dos partidos políticos. La ineptitud de muchos políticos hace que les den a dos cómicos ese poder que no tienen”.

Esa última frase del “Chino” fue contestada por el propio Casero, abanderado del antikirchnerismo. “Y la generosidad de la gente hace que le den al Chino Volpato una aptitud artística que no tiene”, escribió en su cuenta de Twitter el creador de la metáfora del flan.

Así, el ex “Cha cha cha” dejó a un lado la política y llevó la discusión a un plano personal.