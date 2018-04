Apabulló a los tucumanos y se metió en los cuartos de final

El Marista metió once tries ante un rival que no pudo, ni supo reaccionar nunca para obtener una victoria tan clara como inobjetable

| Publicado en Edición Impresa

Una de las figuras maristas de ayer: Robertino Fileni ataca a la defensa tucumana y va/gentileza R. Martínez Pedro Giannini y su try