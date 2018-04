Cambió de sexo, no le gustó, y amenazó con matar a sus ex compañeros

Es una ex empleada del Banco Central. Tras la denuncia intervino la Justicia, le encontraron armas y la detuvieron

Un ex empleado del Banco Central de la República Argentina decidió cambiar de sexo. Hasta allí, en los tiempos que corren, no constituiría una gran novedad. Pero sí lo fue el hecho de que a “ella”, una vez concretado el cambio, no le gustó la fisonomía con la cual quedó, y amenazó a varios de sus ex compañeros del Banco por discriminarla.

Claro que el episodio trascendió lo anecdótico ya que intervino la Justicia y la persona en cuestión fue arrestada.

Todo comenzó cuando la ahora mujer, de 44 años de edad, comenzó a enviar amenazas a grupos de WhatsApp y Facebook. En ellos, publicaba frases como “estoy re mal, próximamente se viene una masacre que se podía haber evitado”, acompañado por direcciones de los lugares que pensaba atacar, sugiriendo que su accionar derivaría en muertes y personas con graves secuelas. Daba a entender, allí, que muchos de sus ex compañeros la habían discriminado por su condición.

LICENCIA Y DISCONFORMIDAD

Antes de someterse a la operación de cambio de sexo, y según sus ex compañeros debido a sus problemas psiquiátricos, el empleado había solicitado una licencia especial.

Pero transcurrido el tiempo, aparentemente, su problema radicaba en su disconformidad con los resultados de la intervención quirúrgica.

Y a partir de allí comenzaron sus amenazas.

Rápidamente, sus mensajes comenzaron a correr por los grupos de chats de los empleados del Banco Central de la República Argentina. Hasta que todo se formalizó con una denuncia hecha por el Gerente de Seguridad del Banco, a principios de abril, donde sostenía que una ex empleada del Banco, que en ese momento se encontraba con licencia psiquiátrica, había publicado estados de WhatsApp y Facebook en los que amenazaba a sus colegas.

Así, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la doctora María Romilda Servini, con la secretaría Nº1 del doctor Agustín Miragaya, ordenó el allanamiento del departamento donde vivía la mujer, en la capital federal.

ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN

A partir de la denuncia y el allanamiento dispuesto por la Justicia, agentes de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas, detuvieron a esta mujer acusada de hostigar al personal del BCRA, durante un operativo en un edificio de Nuñez.

En ese lugar, se secuestró una pistola Bersa calibre 380, diversos cargadores y cartuchos de bala, una navaja, un celular, dos computadoras y documentación de interés para la investigación, al mismo tiempo que se concretó la detención de la mujer de 44 años.

Con todos los elementos secuestrados, quedó la sensación, y también la evidencia, de que las amenazas de la mujer no eran ninguna broma, sino que parecía muy dispuesta a concretar sus propósitos.