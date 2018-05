Adriana Varela: “Cuando decidís patear el tablero, agarrate, tenés que estar preparada para la batalla”

Rockera de alma, la cantante que se prepara para volver a La Plata contó cómo fue su entrada al ambiente tanguero y cómo mantuvo su perfil, rebelde e independiente

María Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

“Me bajé del teatro más soñado de París, el Chaillot, donde hice tres funciones, y me acuerdo que había una periodista holandesa que había venido con todo su equipo, y que me preguntó, ‘¿y después del Chaillot, qué?’ Y ahora… La Plata, le dije, y se sorprendió”.

La anécdota la contó Adriana Varela, en su paso por la redacción de EL DÍA, en una lluviosa jornada de prensa, que la trajo ayer a la Ciudad para promocionar el show con el que la semana próxima volverá a recorrer la Autopista.

“Desde que empecé, La Plata fue una especie de empuje sanguíneo y, fundamentalmente, de gente joven. Uno tiene asociada a la Ciudad con la juventud, con la universidad. Mi viejo se recibió aquí y era de Capital, por ejemplo. Siempre me gustó venir porque hay una empatía particular. Para mí, mejor no hay”, sostuvo, con su voz tan distinguible, la popularmente conocida Gata.

Enfundada en calzas y botas media caña, vestida para hacerle frente a los primeros fríos, la cantante popular explicó que, para ella, “los lugares son la gente”. Y recordó, por caso, su última gira europea, que la llevó a actuar a sala llena en el mítico Teatro Real de Madrid, cuando le tocó por primera vez salir a la conquista de nuevos espectadores. “Me tocó ir a Viena, que no había ido nunca. ¡Y fue brutal! Los austríacos, sin entender un pomo, se emocionaron hasta las lágrimas. Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando mi mamá ponía a la Piaf o cuando escuchaba a Los Beatles y lloraba como una estúpida, porque era mucha info para bajar”.

Aunque su vara, a la hora de medir la “temperatura que le da la gente” tiene su mayor registro en Latinoamérica. “Me pasa que Colombia es the best (lo mejor). Vienen a verme 20 lucas de pendejos... y te cantan ‘Las Cuarenta’ como si fuera un rock and roll”, celebró la también fonoaudióloga, con el típico gesto rockero.

“Es raro”, admitió pero reflexionó casi al instante sobre el diálogo con las nuevas generaciones de la que tanto tiene para hablar. “Yo empecé siendo nueva generación. Cuando yo empecé a cantar tango, nadie cantaba. Y me miraban como si yo estuviera brotada, ‘pobrecita, se separó y canta tango’, pensaban. Y nada que ver: yo fui en búsqueda de mis orígenes que, quizás, no sean los míos. Pero yo también vengo de la orilla, del puerto, de ancestros que eran tangueros, relató la intérprete, sencilla y al natural.

Recordó Varela entonces sus inicios en el universo del tango y se vio en el espejo retrovisor como “una pendeja metida en el medio de gente grosa como El Polaco, Salgán, De Lío, Marconi” de los que se “había enamorado perdidamente”, según contó. “Era tanta la data que tenían de Buenos Aires, del que yo no había vivido, que estaba fascinada. No sólo cantaba, sino que preguntaba, escuchaba, me contaban… Yo aprendí mucho pero ahora yo, que soy rockera, y que nunca lo negué, no puedo enseñar todo lo que aprendí. Porque lo que ellos me dieron, lo vivieron. Yo puedo contar mis experiencias, pero las cosas que me contó Cadícamo, que supe de primera mano posta, de Clase A, es difícil transmitir”.

Sin embargo, la comunión con los jóvenes la festeja y la vive de manera natural. De hecho, el año pasado, la tanguera grabó su primer disco de rock, el género en el que se mueve como pez en el agua, sencillamente, porque es con el que creció y con el que soñó revoluciones. “Yo nunca abroché con ninguna multi”, remarcó la cantante, que pagó peso a peso su último material. “Siempre fui independiente, por una cuestión de libertad. No hubiese podido transar, hubiese ido en cana. Para no pasar malos momentos, si me exigían algo, preferí mantenerme así”, dijo la artista, cuyo apodo deviene, innecesariamente, por ese sentido de la libertad que le brota por sus poros.

El disco, que fue producido por su hijo Rafa, incluye colaboraciones de grandes referentes del género nacional como Fito Páez Ricardo Mollo , Pedro Aznar, quienes se subieron al barco “de onda”. A la hora de definir el material, que presentará por primera vez el sábado 3 de agosto en el ND Ateneo, escenario al que catalogó como su segundo hogar, sostuvo que “tiene que ver con mi época de juventud”, por eso se llama “Avellaneda”, el lugar donde nació, 65 años atrás.

A pesar de su coqueteo con el rock, advirtió Adriana que no dejará de cantar tango “nunca”, como para que no queden dudas. Quizás, se rió, asintiendo, lo hizo como para reafirmar esa rebeldía artística que siempre la caracterizó, al empezar a cantar tangos cuando todos cantaban rock, y al volcarse al rock ahora que todos caen seducidos por el tango...

Entusiasmada con el show que ofrecerá en el Teatro Metro -4 entre 51 y 53- el próximo 12 mayo, Adriana explicó que traerá su repertorio clásico que, vale aclarar, no es lo mismo que un repertorio de clásicos.

“El tango clásico es el que se canta mucho y yo no canto esas canciones que se escuchan tanto, les reniego”, advirtió, y relató su trabajo de hormiga, “al buscar debajo de la alfombra para ver qué hay”, sorprendiéndose con “cada perla extraordinaria” que se topa en su camino. Eso, reconoció, es lo que le ha valido la fidelidad de sus seguidores. “Hay mucha gente que me sigue por eso, porque refloto cosas que no se hacen habitualmente”. De todos modos, manifestó que “obvio que va a haber algún clásico, sin duda, porque la gente lo pide, pero no estoy acostumbrada a cantar los temas que todo el mundo hace, es algo que me aburre”.

Su forma tan personal y sentida a la hora de interpretar es, precisamente, lo que la ha hecho destacar en un ambiente en el que las mujeres fueron resistidas.

“Ahí me agrandé”, bromeó Varela, recordando lo que El Polaco le dijo una vez, eso que no le gustaban las mujeres que cantaban tangos hasta que la conoció a ella y a su vozarrón. “‘El que venga a joder, que se vaya’, pensé en aquel momento pero su apoyo jodió, jodió. El Polaco me protegió mucho”, reveló, y la charla apuntó a su ingreso a un universo de preferencia masculina y cómo se las ingenió para hacerse su propio espacio.

“Yo tengo una pulsión, no es una racionalización, sino una pulsión de mecanismo de defensa que hace que, naturalmente, me defienda. Siempre me manejé bien. No hubo situaciones de acoso o de abuso. Sí, competencia y gente jodida, pero me la banqué. Porque cuando vos te decidís a patear el tablero, agarrate, porque tenés que estar preparada para la batalla”, reflexionó la cantante que, dijo, “no sabía dónde me metía” cuando se aventuró a cantar tangos, pero no la pasó mal: “Yo buscaba esa gente, y no me decepcionó para nada. Solo los mediocres te decepcionan”.

Con el avance de las temáticas femeninas, La Gata entiende que, en este contexto, “son difíciles las transmisiones de mujer a mujer, no con el tema de las generaciones, sino con el tema de la fortaleza, que es algo que nos puede ir a favor o en contra de nosotras mismas. A mí cuando me dicen ‘qué fuerte que sos’, por dentro los mando al carajo, porque yo tengo una vulnerabilidad increíble, pero yo me puse el casco y arranqué. Y después me banco mi propia vulnerabilidad, y me cuido mis heridas, como los gatitos”. O las gatitas, en este caso.