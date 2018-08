Desde la Provincia le apuntaron a Secco tras los incidentes

El ministro de Asuntos Públicos provincial, Federico Suárez, se refirió esta mañana a los graves incidentes ocurridos ayer en La Plata durante la protesta de los trabajadores del Astillero Río Santiago y sostuvo que "como hay una fuerte fuerza gremial, de ATE, esto lo conduce Secco, el intendente K de Ensenada".

En diálogo radial, el funcionario oficialista deslizó que "como hay una fuerte fuerza gremial, de ATE, esto lo conduce Secco, el intendente K de Ensenada" y apuntó en particular contra los gremios al señalar que "defienden algunos privilegios, por ejemplo que no quieren registrar la asistencia al trabajo, muchos de los recursos humanos los definen los gremios, así hemos ido acumulando inequidades con respecto al ARS y el Gobierno les dice que no estamos hablando de sacar a nadie, pero tienen que cumplir con las leyes laborales, tienen que ir a trabajar, tienen que producir los barcos, tienen que controlar las asistencias y todos los hechos de corrupción o presunta corrupción que encontremos con respecto al gremio los llevamos a la Justicia para que avance".

"Nosotros somos un Gobierno que decidimos dar la pelea contra las mafias y si hay grupos violentos o mafias enquistadas en el Astillero que hace que la gente no trabaje y que los bonaerenses paguemos todos los beneficios de unos pocos, eso lamentablemente no es lo que estamos dispuestos a hacer", lanzó el ministro.

Suárez insitió en que "ayer un grupo de violentos quiso tomar la Gobernación de la Provincia. No lo están haciendo porque hay derechos vulnerados, lo hacen porque antes nadie los controlaba y hacían lo que querían y ahora hay un Gobierno que les dice señores, tienen que trabajar como todo el mundo."