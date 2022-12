¿Nacho, un alivio ante la crisis?

El ingreso económico por la última cuota del pase de Ignacio Fernández de River a Atlético Mineiro podría convertirse en la llave para comenzar a destrabar el conflicto con el plantel profesional, mientras la nueva dirigencia albiazul trabaja para retrotraer la situación en torno a la cesión de los derechos audiovisuales de los dos próximos años a favor de Gabriel Pellegrino, medida que deja en una situación muy comprmetida las finanzas de la institución.

La jornada de ayer estuvo signada por febriles reuniones en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Cowen, conjuntamente con otros dirigentes, fueron recibidos en la Liga Profesional, en donde se planteo la delicada situación planteada por la cesión de los derechos audiovisuales tanto ante la administración de la Liga (la reunión principal fue con el CEO de la LPF, Francisco Duarte) como ante el Departamento de Legales de la misma.

Allí la dirigencia mens sana no habría encontrado las respuestas esperadas, ya que en términos estrictamente legales no habría irregularidades en la presentación del convenio que presentó Gabriel Pellegrino a partir de la cesión de derechos por parte de su propia CD, con la firma de tres dirigentes. Distinto es el panorama en caso de detectarse irregularidades internas en la confección del documento, sea en la reunión de Comisión Directiva (no hay que perder de vista que un par de dirigentes de la nueva conducción formaron parte de la última gestión de Pellegrino y eran parte del gobierno en el mes de noviembre cuando se produjo el acto) o en la validez de las firmas, todos actos previos a la presentación de la documentación que fue certificada por una escribanía de Buenos Aires y que para la Liga, en principio, no tiene objeciones.

Ante esta situación, la dirigencia mens sana dejó en claro que piensa defender los intereses del club hasta las últimas consecuencias, aún llevando la situación a la Justicia ordinaria. Es, tal vez, el planteo menos deseado de todos por los tiempos judiciales, más en una fecha tan cercana al final del año. No por ello, hay que descartarla. Tampoco la chance de algún diálogo con el expresidente Pellegrino para que entienda que en ningún momento hubo algún riesgo de desconocimiento de la deuda que el club tiene con él (como su entorno ha dejado trascender) y que sin ese ingreso mensual de divisas el club entrará en una virtual cesación de pagos.

De todos modos, como un acto administrativo se reemplaza por otro acto administrativo, en la reunión de CD se decidió por unanimidad la revocación de lo actuado en el acta del 4 de noviembre que derivó en la cesión de derechos a favor del extitular albiazul . La actual Comisión Directiva evaluará que documentación respaldatoria hay de la cesión de los derechos de televisación para saldar los mutuos para decidir cuales son los pasos a seguir más allá del club, incluso la judicialización de la situación. Por otra parte, el sumario interno podría derivar en la actuación del Jurado de Honor, a partir de un proceso que quedaría en manos de la actual conducción, que tomará (o no) la decisión política de sancionar a los firmantes del acta, si así lo considerase necesario.

Más allá de las sanciones, la chance de reconsiderar una resolución de la Comisión Directiva está especificada en el artículo 62 que dice que “Ninguna resolución de la Comisión Directiva podrá ser reconsiderada sino por mayoría de dos tercios de votos, en otra sesión de igual o mayor número de presentes que en la reunión en la que fuera votada la resolución que se pretende reconsiderar. En ese caso, el “quorum” deberá formarse con un número igual o mayor de titulares presentes en la sesión en que aquella se tomó. Para ser votada una moción de reconsideración será necesario que la apoyen no menos de cuatro miembros titulares presentes”.

Por otra parte, también Cowen mantuvo una reunión con el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, con quien se trató la situación planteada a partir del reclamo de los futbolistas, quienes recibieron un pago parcial a cuenta de la deuda de dos meses (próximos a los tres por el uso y costumbre del pago alrededor del día 20 de cada mes) pero pretenden cobrar la totalidad del dinero adeudado por salarios y bonos por objetivo para reanudar los entrenamientos, que debieron comenzar el pasado jueves 8.

Si se agotan las vías de diálogo, la CD no descarta llevar el tema derechos de TV a la Justicia

Hasta ahora la pretemporada no tiene fecha de inicio, aunque se sabe que será en Estancia Chica. Quedaron de lado tanto el deseo de Néstor Gorosito de ir a Mar del Plata como la idea dirigencial de llevar adelante las tareas en Uruguay, pagando viaje, alojamiento y demás yerbas con la disputa de un par de encuentros amistosos. Con una situación incómoda tanto para la dirigencia (que hoy no puede proponer un nuevo plan de pagos hasta tanto pueda contar con los ingresos de la TV o bien con la cuota restante del pase de Nacho Fernández) como para los futbolistas, tal vez haya un gesto de los jugadores para volver a entrenar la semana próxima aunque la cuestión de fondo no tenga una solución.

En peñarol dan como un hecho el regreso de Brahian aleman

El capitán albiazul es un sueño del club aurinegro, que tuvo una floja campaña en 2022. Peñarol ya tiene nuevo técnico, Alfredo Arias, quien ya habría dado el visto bueno para las gestiones para la llegada de Brahian Alemán al carbonero.

Según el diario El Observador, la semana que viene será determinante para que se pueda dar o no su llegada a Peñarol. Según el medio uruguayo, en esta ocasión Alemán “tiene toda la intención de venir a Peñarol”, a partir de la consulta a una fuente del club.

Por su parte, el uruguayo sigue esperando el regreso a las prácticas en el Lobo y sabe que la última palabra la tendrá Gimnasia, que debe abonar por su pase 400 mil dólares a Al Ettifaq para levantar una de las inhibiciones que le impiden incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases.