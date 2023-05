Sorpresa: Robert De Niro fue padre por séptima vez, a los 79 años

El actor Robert De Niro, de 79 años, se encuentra promocionando su nueva película, “Acerca de mi padre”. En medio de la entrevista en rueda de prensa, sorprendió al anunciar que recibió a su séptimo hijo.

Se desconoce quién es la madre del bebé pero la confirmación llegó por parte del propio actor, que ya es padre de seis hijos. Tampoco quiso dar detalles sobre cómo se llama o cuándo nació.

La entrevista exclusiva fue de ET Canadá. Allí, se le preguntó acerca de la relación con sus seis hijos y él aclaró: “Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”. Luego, intentó cambiar de tema para evitar ofrecer más detalles.

“Acerca de mi padre” es la nueva película que promociona, que se estrenará el 26 de este mes en Estados Unidos.

“Con los niños no hay vuelta de hoja. No me gusta tener que imponer la ley y cosas así pero, a veces no te queda más remedio. Creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y concederles el beneficio de la duda pero, a veces no puedes”, reflexionó sobre su paternidad.

La relación con sus hijos

El actor de 79 años contrajo matrimonio en dos ocasiones. Diahnne Abbott fue su primera esposa, con quien tuvo a Drena de 51 años y Raphael de 46. Luego se casó con Grace Hightower, con quien fue padre de Elliot de 25 y Helen de 11.

En tanto, con su ex novia Toukie Smith, fue padre de los gemelos Aaron y Julian, de 27 años. Sobre cómo lleva la relación con todos, contó: “Estoy bien. A veces mis hijos no están de acuerdo conmigo, y son respetuosos. Mi hija tiene 11, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro pero, ya son cosas que pasan. En cuanto a mi bebé, es demasiado chico. Las discusiones vendrán más adelante”.