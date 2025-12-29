"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
Nación dictó normas para los aumentos de tarifas de luz y gas desde enero
Impresionante incendio en San Carlos y temor entre los vecinos
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"
Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año
Allanan el Banco Central en medio de una serie de operativos
Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?
"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026
Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
One Piece: de qué trata la movida que llegó a Argentina a través de las marchas estudiantiles
Un cierre histórico para el Teatro Ópera de La Plata: Cruzando el Charco y El Mató coronaron el 73° aniversario
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que resultan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responderán al nuevo criterio de asignación de subsidios.
La Secretaría de Energía emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero. Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.
Entre las resoluciones se destaca la 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo. Luego resta sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.
“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señala en los considerandos de la norma.
Por otro lado, la Resolución 606/2025 definió adecuaciones al Plas Gas A. En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados. Asimismo, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impacta en las tarifas eléctricas.
Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período 1º de enero – 1º de abril de 2026. La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí