Trenes del Roca: hasta el viernes, nuevos horarios

Esta semana rigen nuevos horarios en el ramal La Plata - Constitución.

Según informó Trenes Argentinos, “de lunes a viernes, los trenes de los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes y vía Temperley, circulan con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en zona de vías”.

En relación a los nuevos horarios, se supo que el primer tren hacia Constitución saldrá a las 4.56, mientras que el último lo hará a las 21.28. En tanto, desde la Ciudad Autónoma de Buenos hacia la Ciudad, la primera formación saldrá a las 5.08 y la última, a las 20.49.

Según la empresa, las obras “forman parte del plan de mejor integral de los ramales eléctricos” como renovación de vías y sistemas de señalamiento, entre otras.