El Malevo sigue en la punta tras el 2-2 con Vélez

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Deportivo Riestra igualó como local 2-2 con Vélez Sarfield pero conservó la punta del Grupo B, un punto por encima del Fortín. Alexander Díaz y Jonathan Herrera convirtieron para el local, mientras que Lisandro Magallán y Mateo Ramírez (en contra) marcaron para la V azulada. Matías Pellegrini vio la roja en el Fortín.
Era un partido con el liderazgo en juego, pero el conjunto de Villa Soldati no salió de su libreto habitual. Por eso, en un partido con escasas emociones, no llamó la atención que el local llegara a la apertura del marcador cuando desde un lateral, Pablo Monje metió con sus manos la pelota a la altura del punto penal y Alexander Díaz empujó la pelota para poner la historia 1-0.
Empató el Fortín en el final de la primera etapa con un cabezazo de Lisandro Magallán. En el complemento, én otra jugada de laboratorio, Pablo Monje empaló la pelota en un tiro libre para que -de aire- Jonathan Herrra pusiera el 2-1 pero cerca del final del juego Mateo Ramírez -en contra- dejó el partido igualado.
