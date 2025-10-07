Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |POR EL GRUPO B

El Malevo sigue en la punta tras el 2-2 con Vélez

El Malevo sigue en la punta tras el 2-2 con Vélez
7 de Octubre de 2025 | 01:25
Edición impresa

Deportivo Riestra igualó como local 2-2 con Vélez Sarfield pero conservó la punta del Grupo B, un punto por encima del Fortín. Alexander Díaz y Jonathan Herrera convirtieron para el local, mientras que Lisandro Magallán y Mateo Ramírez (en contra) marcaron para la V azulada. Matías Pellegrini vio la roja en el Fortín.

Era un partido con el liderazgo en juego, pero el conjunto de Villa Soldati no salió de su libreto habitual. Por eso, en un partido con escasas emociones, no llamó la atención que el local llegara a la apertura del marcador cuando desde un lateral, Pablo Monje metió con sus manos la pelota a la altura del punto penal y Alexander Díaz empujó la pelota para poner la historia 1-0.

Empató el Fortín en el final de la primera etapa con un cabezazo de Lisandro Magallán. En el complemento, én otra jugada de laboratorio, Pablo Monje empaló la pelota en un tiro libre para que -de aire- Jonathan Herrra pusiera el 2-1 pero cerca del final del juego Mateo Ramírez -en contra- dejó el partido igualado.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Últimas noticias de Deportes

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje

Los desafíos entre el clásico y la clasificación

Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
La Ciudad
Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más
Tratan de amortiguar la suba del pan en la Ciudad
Nuevos reclamos por la violencia en las escuelas
Logro mundial para programadores platenses
Política y Economía
VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K
EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”
Ni candidato ni presidente: Espert dejó la comisión de Presupuesto
LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
Cuadernos: no al planteo de reparación económica
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Espectáculos
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
“Los ojos de Helen”: Zout y los flashes de la memoria llegan al FICPBA
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
“Un picaflor”: Dany Martin habló sobre el affaire de Chico Novarro y Cecilia Milone

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla