Lanús, ante Tigre, por el último boleto a Cuartos

Lanús, con el ánimo por las nubes después de hacerse fuerte en Paraguay, enfrenta esta noche a Tigre, en el encuentro de la serie que definirá al último clasificado a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura.
El partido se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, se podrá ver a través de TNT Sports.
El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Fabrizio Llobet.
Lanús llega a este encuentro en un gran momento, luego de conquistar un nuevo título al ganarle la final de la Copa Sudamericana al Atlético Mineiro de Brasil, en un encuentro emotivo y vibrante que terminó 0-0 y que se definió recién en los penales, donde su arquero, el berissense Nahuel Losada fue el gran héroe de la noche en Asunción.
En lo que respecta al Torneo Clausura, que ingresó en la recta final de su desarrollo, el “Granate”, considerado como uno de los favoritos a pelear cosas importantes, viene de tener una muy buena actuación en el Grupo B, donde terminó en el segundo puesto de la clasificación con 30 punto, a solo una unidad del líder, que fue Rosario Central.
Tigre, por su parte, tuvo una muy floja actuación en la primera fase del Torneo Clausura, donde solo cosechó 22 puntos en las 16 fechas disputadas. Sin embargo, esto les alcanzó para terminar en la séptima posición y clasificar a los playoffs, aunque no la tendrá nada fácil.
El ganador de este enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, instancia en la que espera Racing, que el lunes por la noche, en el Cilindro de Avellaneda, le ganó un partido para el infarto a River por 3-2, gracias a un gol en el último minuto del lateral uruguayo Gastón Martirena.
