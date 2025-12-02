Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |MERCADOS

Pagan un bono de casi US$1.000 millones, con poco impacto en reservas

El título público se había usado para cancelar deudas con importadores. El dólar y el riesgo país, estables. Subió la Bolsa

2 de Diciembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

A través del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Gobierno nacional canceló con reservas casi US$ 1.000 millones correspondientes el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026).

Fue uno de los vencimientos -acumulado hasta finales de 2023- del bono que la entidad dirigida por Santiago Bausili le había otorgado a los importadores para cancelar deudas fuera del país.

La cancelación se efectuó con reservas y finalmente terminaron la jornada en un conteo total de US$ 41.776 millones, luego de alcanzar la semana pasada los US$41.901 millones.

Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de reservas, finalmente no cambió tanto la ecuación para el BCRA, en medio de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atesorar dólares.

El Bopreal 2026 había sido usado por el Gobierno de Javier Milei para cancelar deuda acumulada con importadores y ya se habían hecho pagos anteriores.

NO SE MOVIÓ

El dólar oficial cerró ayer en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del último cierre.

De esta manera, la divisa norteamericana comenzó la semana estable y sin variar en relación a su precio. Durante la última semana de noviembre alcanzó un máximo de $1.480.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta.

La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue se cotizó en las cuevas de la city porteña en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71% en la jornada con respecto al viernes.

La cotización del mayorista cerró en $1.451, aumentó 0,1% y quedó a 60 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.511,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,1% hasta $1.475,23, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo y se ubicó en $1.496, 85 (-1,4%).

El Gobierno avanzó sobre las regulaciones cambiarias vigentes y flexibilizó las condiciones para que los inversores extranjeros transfieran valores negociables a entidades del exterior.

ACCIONES Y BONOS

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró ayer en alza, mientras que la mayoría de los ADRs en Nueva York operaron con panel mixto.

El S&P Merval subió el primer día de la semana y del mes de diciembre, 1,1% hasta los 3.060.289,11 puntos. El estadounidense hizo lo mismo y aumentó 2,6%.

En un panel líder con operaciones mixtas, tuvieron las mayores alzas las acciones de Transener (5,07%), Central Puerto (4,77%) y Metrogas (3,7%).

Por el lado de las bajas, Cresud (-2,53%) e YPF (-0,71%) registraron las mayores caídas.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mixtos. Los máximos incrementos fueron de Tenaris (1,6%) y BBVA (1,1%).

Caso contrario sucedió con Corporación América (-1,5%) y Edenor (-1%), quienes anotaron las mayores caídas.

En los títulos públicos, el AL30 perdió 0,5% y el AL35 hizo lo mismo en 0,39%; el riesgo país se mantuvo en 648 puntos, según la medición de JP Morgan.

Cotizaciones

DÓLAR BLUE
$1.445,00

DÓLAR MEP
$1.475,23

DÓLAR CCL
$1.496,85

DÓLAR TARJETA O TURISTA
$1.917,50

DÓLAR OFICIAL
$1.475,00

DÓLAR MAYORISTA
$1.451,00

 

