Un testimonio esperado para seguir la ruta de Loan Peña

La nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde 2024, declarará hoy ante la jueza federal de Corrientes, Cristina Pozzer Penzo.

Fuentes del caso informaron que María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón, comparecerá a partir de las 07.30.

La mujer iba a prestar testimonio el jueves 18 de diciembre, pero la audiencia se suspendió porque “estaba en el campo” y “se atrasó”.

Personal de la División Unidad Operativa Federal Goya notificó a la testigo, domiciliada en la localidad de 9 de Julio, Departamento San Roque, para que concurra media hora antes del inicio de la declaración y fue “apercibida de ser conducida por la fuerza pública en caso de incomparencia injustificada, sostiene el escrito de citación.

Los querellantes habían solicitado que la mujer sea citada a declarar al indicar en un documento que “Bertón” indicó que “Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”.