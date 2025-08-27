Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |MÁS DE UN MES AFUERA

Una mala para Russo: se desgarró Pellegrino

Marco Pellegrino

27 de Agosto de 2025 | 01:06
Edición impresa

Migue Ángel Russo recibió una mala noticia en las últimas horas, ya que Marco Pellegrino se desgarró y estará entre 4 y 6 semanas afuera de las canchas. El central era uno de los puntos más altos del equipo en los últimos partidos.

Según el parte médico que comunicó el club, el defensor sufrió una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo, por lo que llevará un poco más de la cuenta la recuperación.

Sin embargo, en el cuerpo técnico de Boca son optimistas de que pueda volver antes de los plazos que se piensan, sobre todo por su buena condición física.

De esta forma y a la espera de los entrenamientos de la semana, Ayrton Costa se perfila para volver a la titularidad en el equipo. El central-lateral hace dos meses que no juega, ya que su último partido fue ante Bayern Munich por el Mundial de Clubes. Desde allí, el desgarro que sufrió en el bíceps femoral le llevó más de la cuenta, pese a que en primera instancia no parecía de mayor gravedad.

De esta forma, el ingreso de costa por Pellegrino sería la única modificación que presentaría Boca en Mar del Plata ante Aldosivi, el domingo desde las 14:30 y sin visitantes. Para ese encuentro, Sebastián Zunino fue designado como árbitro, acompañado de los asistentes Miguel Savorani y José Castelli. Además Javier Delbarba será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará José Carreras y como AVAR, Gisella Trucco.

RENOVÓ DI LOLLO

Luego de su afianzarse como uno de los centrales titulares, Lautaro Di Lollo renovó su contrato con Boca hasta diciembre de 2029. El defensor firmó ayer su nuevo vínculo y fue oficializado por las redes sociales del Xeneize, donde posó en una foto con Marcelo Delgado. Por otro lado, el Zalaegerszegi TE FC de Turquía quiere llevarse a préstamo a Íker Zufiarre, una de las joyas que tiene el Xeneize. El club europeo cerraría la cesión por un año, con una opción de compra de 1.250.000 dólares.

