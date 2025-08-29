Duro golpe al narcotráfico y detenidos en Los Hornos

Un allanamiento realizado en 73 entre 140 y 141, en la zona de la Megatoma de Los Hornos, terminó con la detención de cinco personas y el secuestro de cocaína, armas de fuego, dinero y elementos vinculados a la venta de drogas al menudeo.

La investigación, a cargo de la UFI N°18 y con intervención del Juzgado de Garantías N°8, se inició tras denuncias de vecinos y tareas de inteligencia que documentaron maniobras de comercialización de drogas. Entre los detenidos figuran “El Peto”, con un amplio prontuario, y otros tres hombres y dos mujeres. Junto a él fueron arrestados “El Toro”, con antecedentes por robo, amenazas y encubrimiento; “El Toti”, con causas por resistencia a la autoridad y hurto de ciclomotor; y dos mujeres mayores de edad.

En el operativo se incautaron 319,4 gramos de cocaína, un revólver calibre 32, balanzas de precisión, teléfonos celulares y $48.320 en efectivo. Los detenidos serán indagados.