Una abuela pelea por su nieto en la Justicia

Ni una cosa ni la otra. Ni justicia ni celeridad. Por eso una mujer se contactó ayer con este diario para exponer su lucha para que uno de sus nietos, que fue víctima de maltrato por parte de la pareja de su hija, “pague lo que tenga que pagar”, expresó indignada.

“No lo mató a golpes de milagro. El nene, que ahora tiene 8 años, quedó aterrado, con secuelas psicológicas”, explicó.

El problema esta dado en que, con la lentitud de los responsables de resolver la causa, “ahora no sabemos dónde está este violento”, indicó.

El hecho se suscitó en una vivienda de Los Hornos y tomó intervención la UFI 6, el Juzgado de Garantías 5 y el Juzgado de Familia 8.

Este diario, por razones legales, no brinda identidades para preservar a la víctima, que es menor.

“Necesito respuestas, porque no saber nada, es estar todo el tiempo con el corazón en la boca”, concluyó la abuela.