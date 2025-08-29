Gran ofensiva de Moscú en el corazón de Kiev

Rusia lanzó una gran ofensiva aérea la madrugada de ayer sobre Kiev que incluyó un inusitado ataque en el centro de la ciudad, en el que murieron al menos 21 personas y 48 resultaron heridas, además de provocar daños a oficinas diplomáticas de la Unión Europea.

La ofensiva con drones y misiles fue el primer gran ataque ruso contra Kiev en varias semanas, mientras los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya ha durado tres años, aún no logran adquirir impulso. Reino Unido dijo que el ataque saboteó los esfuerzos de paz, mientras que Kaja Kallas, la principal diplomática de la UE, convocó al enviado de Rusia a la UE en Bruselas por los ataques que dañaron oficinas del organismo. Ucrania solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre el bombardeo nocturno, mientras que dos de los principales enviados de Ucrania se reunirían hoy viernes con el gobierno del presidente Donald Trump para abordar el tema de la mediación.

El Kremlin dijo que Rusia seguía interesada en continuar las conversaciones de paz a pesar del ataque aéreo de ayer, que fue uno de los más grandes desde que comenzó la guerra en 2022.