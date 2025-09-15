Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Desde hoy

Dengue: una nueva etapa de vacunación en la Provincia

Dengue: una nueva etapa de vacunación en la Provincia
15 de Septiembre de 2025 | 01:16
Edición impresa

A partir de hoy, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires extiende su campaña de vacunación contra el dengue a todas las personas de entre 15 y 59 años, vivan en cualquier municipio bonaerense y hayan tenido o no la enfermedad.

Para acceder a la dosis, las y los interesados deberán registrarse en la plataforma “Mi Salud Digital” o en el sitio web oficial de la cartera sanitaria (www.gba.gob.ar/saludprovincia). Una vez completado el registro, se les asignará un turno por correo electrónico, indicando el día y horario para concurrir a inmunizarse.

En una primera instancia, el Ministerio de Salud informó que se enviarán 22.100 turnos a las personas que ya se habían registrado en la etapa inicial de la campaña, pero no fueron convocadas por no cumplir con el criterio de haber padecido la enfermedad. Con esta nueva ampliación, ahora cualquier persona dentro de la franja etaria de 15 a 59 años puede solicitar su turno para vacunarse.

La puesta en marcha de esta segunda fase del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” es posible gracias a una inversión del Gobierno provincial para la adquisición de 500 mil dosis. Estas vacunas se irán distribuyendo a medida que se fabriquen y se reciban.

Una vez recibido el turno por correo, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página web oficial del gobierno provincial. La vacunación es gratuita y no requiere orden médica.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.

LE PUEDE INTERESAR

En pleno casco urbano, las veredas son una amenaza para transeúntes

LE PUEDE INTERESAR

En el centro platense una luminaria está apagada hace más de dos meses

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Falleció un empresario tecno cercano al Presidente

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo

Presupuesto y disputa: rechazo opositor a otra prórroga

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El poder de Karina para frenar cambios y el nuevo rol de Bullrich

Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense

El Gobierno, con la mira en el dólar y los precios
Últimas noticias de La Ciudad

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348

Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona

Otra semana del conflicto universitario

Inédita experiencia de una secundaria platense
Policiales
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
VIDEO. Alerta en edificios: temor tras reiterados ataques
VIDEO. De amistad, nada: violencia en el fútbol amateur
Un preparador físico murió tras un trágico accidente en la Ruta 215
Estafa piramidal en La Plata: ahora un docente denunció pérdidas millonarias
Deportes
La impotencia del Lobo tuvo su justo castigo
La falta de jerarquía es lo que mejor define al Lobo
“No hubo muchas cosas positivas para resaltar”
“Ellos concretaron y nosotros no”
Sin Garayalde y con varios tocados
Espectáculos
La noche de los Emmy: “Adolescencia”, la gran ganadora
Rojo, negro y algunos looks raros en la alfombra roja
Mesaza picante: Mirtha llevó a Francos y ardió Troya
Cadillacs y hermanos: la banda celebró sus 40 en La Plata haciendo gala de su conexión espiritual
VIDEO. Cómo sigue Thiago Medina tras el accidente
Información General
Acuerdo por la Educación: avances y deudas a un año de su firma
Sorpresa y susto por una “bola de fuego” que atravesó cielo bonaerense
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla