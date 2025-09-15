Dengue: una nueva etapa de vacunación en la Provincia

A partir de hoy, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires extiende su campaña de vacunación contra el dengue a todas las personas de entre 15 y 59 años, vivan en cualquier municipio bonaerense y hayan tenido o no la enfermedad.

Para acceder a la dosis, las y los interesados deberán registrarse en la plataforma “Mi Salud Digital” o en el sitio web oficial de la cartera sanitaria (www.gba.gob.ar/saludprovincia). Una vez completado el registro, se les asignará un turno por correo electrónico, indicando el día y horario para concurrir a inmunizarse.

En una primera instancia, el Ministerio de Salud informó que se enviarán 22.100 turnos a las personas que ya se habían registrado en la etapa inicial de la campaña, pero no fueron convocadas por no cumplir con el criterio de haber padecido la enfermedad. Con esta nueva ampliación, ahora cualquier persona dentro de la franja etaria de 15 a 59 años puede solicitar su turno para vacunarse.

La puesta en marcha de esta segunda fase del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” es posible gracias a una inversión del Gobierno provincial para la adquisición de 500 mil dosis. Estas vacunas se irán distribuyendo a medida que se fabriquen y se reciban.

Una vez recibido el turno por correo, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página web oficial del gobierno provincial. La vacunación es gratuita y no requiere orden médica.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.