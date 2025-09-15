Dengue: una nueva etapa de vacunación en la Provincia

Con leve suba, el metro cuadrado a construir ya está en $1.865.348
Asentamiento ilegal en Gonnet genera miedo y preocupación en la zona
El campo bonaerense: pérdidas irreversibles y millones de hectáreas afectadas por el agua
“Mamá, me están robando”: extorsionaron a una jubilada para robarle
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Sequías y calor, una vez más, están poniendo en riesgo a los bosques del Sur
Necesitan US$ 6.500 millones para evitar cortes de luz en el verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A partir de hoy, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires extiende su campaña de vacunación contra el dengue a todas las personas de entre 15 y 59 años, vivan en cualquier municipio bonaerense y hayan tenido o no la enfermedad.
Para acceder a la dosis, las y los interesados deberán registrarse en la plataforma “Mi Salud Digital” o en el sitio web oficial de la cartera sanitaria (www.gba.gob.ar/saludprovincia). Una vez completado el registro, se les asignará un turno por correo electrónico, indicando el día y horario para concurrir a inmunizarse.
En una primera instancia, el Ministerio de Salud informó que se enviarán 22.100 turnos a las personas que ya se habían registrado en la etapa inicial de la campaña, pero no fueron convocadas por no cumplir con el criterio de haber padecido la enfermedad. Con esta nueva ampliación, ahora cualquier persona dentro de la franja etaria de 15 a 59 años puede solicitar su turno para vacunarse.
La puesta en marcha de esta segunda fase del “Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue” es posible gracias a una inversión del Gobierno provincial para la adquisición de 500 mil dosis. Estas vacunas se irán distribuyendo a medida que se fabriquen y se reciban.
Una vez recibido el turno por correo, las y los bonaerenses podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios disponibles en los 135 municipios de la Provincia, que pueden consultarse en la página web oficial del gobierno provincial. La vacunación es gratuita y no requiere orden médica.
El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.
LE PUEDE INTERESAR
En pleno casco urbano, las veredas son una amenaza para transeúntes
LE PUEDE INTERESAR
En el centro platense una luminaria está apagada hace más de dos meses
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí