Ascacibar: “Nos sobrepusimos y dejamos la serie abierta”

Río de Janeiro.- (Brasil, enviado especial) Tras la ida de Estudiantes en el Maracaná frente a Flamengo, el capitán del Pincha, Santiago “Ruso” Ascacibar, analizó lo ocurrido en un partido que tuvo de todo: goles tempraneros, reacción, polémicas y un final que deja la serie más abierta que nunca.

“Si te hacen los goles en los 10 minutos se hace difícil, pero después nos sobrepusimos a eso, eso es lo importante. Creo que hay que destacar esa parte. Después conseguimos el 2 a 1 y la serie queda abierta”, señaló Ascacibar, valorando la capacidad del Pincha para recomponerse tras un arranque adverso.

El mediocampista también se refirió al aspecto anímico de un encuentro semejante: “Un poco de las dos cosas: mantener la calma y seguir creyendo en nuestra idea, en lo que nos trajo hasta acá. Cuando encontramos de vuelta esa forma de volver a lo nuestro, empezamos a meternos en partido. Desde los 30 ya éramos un poco más nosotros y el segundo tiempo fue bastante parejo”.

Consultado sobre el tramo final, donde Estudiantes encontró aire, explicó: “Más que nada es la idea que tenemos nosotros desde hace casi tres años con Eduardo. Jugar la pelota, sostener nuestro estilo. A veces se complica, pero también hay que anteponerse y eso es muy destacable del equipo”.

Sobre las críticas del presidente de Flamengo al arbitraje, Ascacibar fue claro: “No creo que los árbitros se dejen influenciar por las opiniones de los presidentes. Creo que dirigieron bien. Flamengo tendrá que poner la cabeza en el partido”.

En cuanto al gol de Mauro Méndez sobre el final, el “Ruso” no dudó: “Vale un montón, deja la serie mucho más abierta que lo que sería un 2 a 0. Ellos lo hicieron bien, pero nosotros también pusimos lo nuestro”.

De cara a la revancha en La Plata, el mediocampista no se arriesgó a una fórmula cerrada: “Depende de lo que ellos hagan, nosotros tenemos que contrarrestar. Vamos a ver cómo se da el partido. Lo importante es estar preparados”.