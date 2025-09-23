Otro día de chequeos y suero para Russo por una deshidratación

Miguel Ángel Russo pasó un día de chequeos y suero por deshidratación y algunos valores altos de bilirrubina, aunque ayer mismo fue dado de alta con la indicación de reposo domiciliario. Esta mañana debe volver a hacerse estudios y, si le dan bien, a la tarde podría estar presente en la práctica del plantel en Boca Predio.

Russo fue internado nuevamente al asistir a la clínica a realizarse los chequeos médicos correspondientes tras el partido en el que el equipo de La Ribera empató 2 a 2 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Los médicos del sanatorio Fleni encontraron al experimentado técnico deshidratado y debil, a 20 días de que le sucediese un episodio similar por el que también fue hospitalizado. Debido a esto, al entrenador le realizaron una serie de estudios pero se decidió darle el alta con la condición de que hoy repita los estudios que definirán su presencia en la vuelta al trabajo de sus dirigidos.

No es el primer episodio similar que vive el DT xeneize en este breve tercer ciclo al frente del equipo. El pasado 2 de septiembre, luego de la victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, el ex entrenador de Lanús, Estudiantes, Rosario Central y San Lorenzo (entre otros) se había presentado en el sanatorio Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes a su cuadro de paciente oncológico y, luego de haber superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que padecía una infección urinaria.

En ese momento, la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, suministrándole antibióticos con suero aunque luego terminó siendo internado por precaución.

Al entrenador se le administró medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y, finalmente, Russo fue dado de alta el viernes 5 tras permanecer tres días internado.

En las últimas semanas Russo mostró signos evidentes de fatiga durante las prácticas con el plantel y en las charlas con los jugadores y sus colaboradores. Incluso, le costó subir los escalones del túnel que une el vestuario de Boca con el campo de juego.

En el año 2017 a Miguel Ángel Russo se le diagnosticó cáncer de vejiga y, durante la cirugía, se le detectó un pequeño tumor en la próstata. Además, durante su internación, contrajo una bacteria resistente a muchos antibióticos, lo que complicó su recuperación.