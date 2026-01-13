Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque

Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
13 de Enero de 2026 | 13:21

Escuchar esta nota

El último parte médico de Bastián Jerez, el menor que resultó gravemente herido tras chocar a bordo de un UTV en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, indicó que no está en condiciones de ser trasladado y que ya se sometió a dos cirugías producto de su estado de salud.

Conforme al escrito difundido por las autoridades del Hospital Municipal de Pinamar, Jerez se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica y que, al momento del ingreso, se constató una hemorragia intraabdominal, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta

“Durante el procedimiento se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para contención de la hemorragia. En el transcurso de la cirugía se efectuó la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma”, detallaron.

Luego de la operación, permaneció internado en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con persistencia de inestabilidad hemodinámica y, en la jornada de este martes, ante el escenario presentado, el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano.

En esta ocasión, explicaron que se realizó el recambio del packing de contención hepática y que la exploración quirúrgica resultó negativa para sangrado activo. Actualmente, el paciente continúa internado en estado crítico en la UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado.

“En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad. Por el momento, continúa sin criterios para traslado”, comunicaron.

El Hospital mantiene contacto y asesoramiento permanente con el servicio de terapia intensiva pediátrica de referencia provincial.

Acerca de su familia, especialistas realizan acompañamiento y contención psicológica.


 

Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta

