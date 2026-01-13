Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |A UN PLOMERO

Investigan un audaz robo de $25 millones en Villa Alba

Investigan un audaz robo de $25 millones en Villa Alba

Google Maps

13 de Enero de 2026 | 03:03
Edición impresa

Un plomero de 74 años denunció haber sido víctima de un importante robo en su vivienda de Villa Alba ubicada en la zona de calle 603 entre 123 y 124. El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de enero de 2026, mientras el damnificado se encontraba de viaje en la Costa Atlántica.

Según consta en la denuncia, la víctima recibió un llamado telefónico de un vecino que le advirtió que un grupo de personas había ingresado a su domicilio. Siempre de acuerdo al relato, otro conocido llamó al 911 y varios patrulleros se hicieron presentes en el lugar.

Al arribar al inmueble, el personal habría encontrado a seis hombres dentro de la vivienda, quienes manifestaron que se trataba de una propiedad privada, por lo que se retiraron del lugar sin que se adoptaran medidas en ese momento.

Tras regresar de inmediato a La Plata, el propietario llegó a su casa cerca de las 17.30 y constató que el depósito del fondo había sido violentado, que le sustrajeron herramientas y la suma de 25 millones de pesos que escondía dentro de una valija.

 

