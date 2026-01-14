Desde las 9.00 el Lobo juega un amistoso a puertas cerradas frente a Lanús en Abasto

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto tendrá esta mañana su primer amistoso de la pretemporada cuando enfrente en dos partidos a Lanús en Estancia Chica. Posiblemente serán dos encuentros de 50 minutos cada uno, divididos en tiempos de 25 para darle rodaje a la totalidad de los futbolistas de ambos planteles.

Gimnasia viene de un entretenido ensayo interno el pasado sábado con titulares y suplentes mezclados que finalizó 2 a 2. Por lo pronto, el entrenador definirá si planta un posible equipo titular para el debut o aguarda para mostrar las cartas al amistoso del sábado frente a Agropecuario, también en Abasto.

La práctica de esta mañana contará con la presencia de Agustín Auzmendi, aunque es difícil que sume minutos. Al margen de que los refuerzos (Nacho Fernández e Ignacio Miramón) necesitan rodaje, asoman como titulares para el juego ante la Academia. La principal duda para el debut es la titularidad en el lateral derecho, donde pelean por el puesto Gonzalo González, Alexis Steimbach y Bautista Barros Schelotto.