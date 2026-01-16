Escenario incierto para Groenlandia y Dinamarca

Tras una tensa reunión en Washington, Dinamarca y Groenlandia enfrentan un escenario incierto pero con algunos canales abiertos de diálogo con el gobierno de Donald Trump, que insiste en la necesidad de controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional. Aunque el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, reconoció que no logró modificar la postura estadounidense, las partes acordaron crear un grupo de trabajo de alto nivel para explorar posibles puntos de entendimiento, cuya primera reunión podría celebrarse en las próximas semanas.

El objetivo será atender las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos sin cruzar las “líneas rojas” danesas, en un contexto de expectativas moderadas. En paralelo, Dinamarca y varios aliados europeos reforzaron de manera simbólica su presencia militar en Groenlandia, enviando tropas y anunciando ejercicios conjuntos para subrayar que la seguridad del Ártico debe abordarse de forma aliada.

Copenhague busca ahora llevar el debate al ámbito de la OTAN, con la esperanza de reducir tensiones y evitar una escalada diplomática mayor.