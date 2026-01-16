Un incendio desatado durante la madrugada de este viernes en una vivienda de la localidad de Arturo Seguí dejó como saldo a un hombre con quemaduras leves en una de sus manos. El siniestro se produjo mientras la víctima dormía y, afortunadamente, logró salir a tiempo del lugar antes de que las llamas se propagaran por completo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:35 en una casa ubicada en la intersección de las calles 411 y 146. Tras el alerta, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí acudió rápidamente al lugar y se encontró con un incendio generalizado en una habitación de aproximadamente 3 por 3 metros, mientras el único ocupante de la vivienda ya se hallaba en el exterior.

Los bomberos trabajaron durante unos 30 minutos para extinguir totalmente el fuego y evitar que se extendiera a otros sectores de la casa. Además, se convocó a una ambulancia del SAME, cuyo personal asistió al hombre por las quemaduras sufridas, que fueron calificadas como leves.

Según el testimonio del damnificado, el incendio se habría iniciado luego de que una vela encendida cayera sobre una repisa. El hombre evoluciona favorablemente y se recupera en buen estado.