Deportes |Será su segundo amistoso de la pretemporada

River, con bajas para el duelo con Peñarol

River, con bajas para el duelo con Peñarol
16 de Enero de 2026 | 04:36
River continúa con su preparación en Uruguay, de cara al inicio de una nueva temporada. Y mañana, desde las 22:15, tendrá su segundo amistoso de pretemporada cuando enfrente a Peñarol en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Para este encuentro, Gallardo tendrá algunas bajas importantes.

Nuevamente Franco Armani y Marcos Acuña no estarán disponibles ya siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho y sigue con los trabajos de recuperación, apuntando al debut en el campeonato ante Barracas Central.

Por su parte, el Huevo arrastra un traumatismo en uno de sus dedos del pie izquierdo, por lo que no pudo hacer el inicio de la pretemporada con normalidad. Como la molestia persiste, la idea del DT es no arriesgarlo y que pueda mejorar también para el inicio del Torneo Apertura.

Por su parte, el que podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de River es Aníbal Moreno, uno de los flamantes refuerzos que sumó el club de Núñez en este mercado de pases. A su vez, el que también podría jugar como titular es Matías Viña, en lugar del juvenil Facundo González. Y después, seguirá en el arco Santiago Beltrán, de correcta actuación ante Millonarios.

De no medir inconvenientes y con una práctica más para terminar de definir el equipo, el siguiente once jugaría mañana en Maldonado: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

UNA JOYA, A PRÉSTAMO

River acordó la salida a préstamo de Juan Bautista Dadín, el juvenil que no fue tenido en cuenta para la pretemporada del primer equipo.

El destino del delantero será Independiente Rivadavia, que se prepara para disputar por primera vez la Copa Conmebol Libertadores, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El club mendocino se llevará al atacante por un año, sin cargo ni opción de compra, con la intención de que pelee un lugar como titular con Alex Arce y sume rodaje en la triple competencia que afrontará el equipo en 2026.

Dadín, de 19 años, debutó en Primera durante 2025 bajo la conducción de Gallardo y acumuló cuatro partidos oficiales con la camiseta de River, incluyendo su estreno ante Godoy Cruz.

Sin embargo, con el correr de los meses fue perdiendo consideración y terminó realizando la pretemporada junto al plantel de Reserva, dirigido por Marcelo Escudero, donde mostró números destacados.

 

