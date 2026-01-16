Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

Comienza la Liga Argentina Femenina de Voley, donde Gimnasia y Estudiantes hacen sus debuts hoy como locales para dar inicio ante Villa Dora de Santa Fe (21 horas) y San Isidro de Córdoba (21 horas) respectivamente. Las Lobas son las campeonas defensores y buscarán el bicampeonato, mientras que las Pinchas sueñan con levantar el título. Mañana va a ser el estreno de Banco Provincia.

En esta oportunidad, serán 15 los equipos participantes, luego de la baja de CEF 5. Más allá de esto, el formato será similar al del año pasado con una fase de ida de todos contra todos y en pareja. Luego habrá playoffs y también etapa de permanencia.

Además de Gimnasia, Estudiantes y Banco Provincia como los equipos representantes de la Ciudad, formarán parte del campeonato Boca, River, Náutico Avellaneda, Sonder, Ferro, Vélez, San Lorenzo, Instituto, San Isidro, Club Bell, La Rioja, Villa Dora y Bahiense del Norte.

Las Lobas, una de las principales candidatas, van a tener un arranque intenso, ya que además del choque de esta noche a las 21 frente a Villa Dora de Santa Fe en el Polideportivo Víctor Nethol, mañana también va a salir al ruedo a la misma hora y como local frente a San Isidro de Córdoba.

Por su parte, las Pinchas también van a tener doble jornada por el primer capítulo del torneo, ya que hoy recibe a San Isidro de Córdoba en UNO y mañana hará lo propio ante Villa Dora de Santa Fe.

Por su parte, el que mañana también sale al ruedo es Banco Provincia, ya que recibirá a las 21 a Sonder de Rosario. Por su parte, el domingo volverá a tener acción también ante su gente, frente a Náutico de Avellaneda a partir de las 19 horas.

De esta forma y luego de haber tenido algunos amistosos, los equipos platenses retoman la actividad con la ilusión más viva que nunca de llegar lo más lejos posible, en uno de los torneos más apasionantes de la disciplina nacional.

El resto de la fecha

Mañana

San Lorenzo vs Náutico Avellaneda – 19 horas

Bahiense del Norte vs Boca – 21 horas

Instituto vs Ferro – 21 horas

Domingo

Banco Provincia vs Náutico Avellaneda – 19 horas

San Lorenzo vs Sonder – 20 horas

Bahiense del Norte vs River – 20 horas

Instituto vs Vélez – 20 horas

Bell vs Ferro – 20 horas.