Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Deportes |Gimnasia recibe a villa dora y estudiantes, hace lo propio con san isidro

Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

La actividad oficial vuelve al ruedo, donde el elenco mens sana buscará revalidar el título conseguido en 2025. Por su parte, Banco Provincia pone su ilusión en marcha mañana ante Sonder

Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

gimnasia pone primera esta noche en el polideportivo / @voleycge

16 de Enero de 2026 | 04:35
Edición impresa

Comienza la Liga Argentina Femenina de Voley, donde Gimnasia y Estudiantes hacen sus debuts hoy como locales para dar inicio ante Villa Dora de Santa Fe (21 horas) y San Isidro de Córdoba (21 horas) respectivamente. Las Lobas son las campeonas defensores y buscarán el bicampeonato, mientras que las Pinchas sueñan con levantar el título. Mañana va a ser el estreno de Banco Provincia.

En esta oportunidad, serán 15 los equipos participantes, luego de la baja de CEF 5. Más allá de esto, el formato será similar al del año pasado con una fase de ida de todos contra todos y en pareja. Luego habrá playoffs y también etapa de permanencia.

Además de Gimnasia, Estudiantes y Banco Provincia como los equipos representantes de la Ciudad, formarán parte del campeonato Boca, River, Náutico Avellaneda, Sonder, Ferro, Vélez, San Lorenzo, Instituto, San Isidro, Club Bell, La Rioja, Villa Dora y Bahiense del Norte.

Las Lobas, una de las principales candidatas, van a tener un arranque intenso, ya que además del choque de esta noche a las 21 frente a Villa Dora de Santa Fe en el Polideportivo Víctor Nethol, mañana también va a salir al ruedo a la misma hora y como local frente a San Isidro de Córdoba.

Por su parte, las Pinchas también van a tener doble jornada por el primer capítulo del torneo, ya que hoy recibe a San Isidro de Córdoba en UNO y mañana hará lo propio ante Villa Dora de Santa Fe.

Por su parte, el que mañana también sale al ruedo es Banco Provincia, ya que recibirá a las 21 a Sonder de Rosario. Por su parte, el domingo volverá a tener acción también ante su gente, frente a Náutico de Avellaneda a partir de las 19 horas.

LE PUEDE INTERESAR

Los tenistas argentinos ya conocen sus rivales en el Abierto de Australia

LE PUEDE INTERESAR

Luciano Benavides, otra vez líder de la general

De esta forma y luego de haber tenido algunos amistosos, los equipos platenses retoman la actividad con la ilusión más viva que nunca de llegar lo más lejos posible, en uno de los torneos más apasionantes de la disciplina nacional.

El resto de la fecha

Mañana

San Lorenzo vs Náutico Avellaneda – 19 horas

Bahiense del Norte vs Boca – 21 horas

Instituto vs Ferro – 21 horas

Domingo

Banco Provincia vs Náutico Avellaneda – 19 horas

San Lorenzo vs Sonder – 20 horas

Bahiense del Norte vs River – 20 horas

Instituto vs Vélez – 20 horas

Bell vs Ferro – 20 horas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

El asado en La Plata: subió el doble que la inflación

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Domínguez, en busca del once para el estreno

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca

River, con bajas para el duelo con Peñarol
Espectáculos
“El botín”: Ben Affleck y Matt Damon ponen todo en juego en su nuevo thriller
El sueño musical de Lucas Dorado llega a City Bell
Los famosos se la rebuscan: de viajar por el mundo con Raúl Lavié al campamento de Cris Morena en Punta
Habló Julio Iglesias: El español espera que la verdad “salga a relucir” muy pronto
“¿Estás loca?”: a Moria le parece “un horror” que Lali se case y hundió a Rosemblat
Policiales
VIDEO. Tragedia devastadora: el detrás del incendio fatal en Los Hornos
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
La Ciudad
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Se agudiza el conflicto con los anestesiólogos
Política y Economía
El asado en La Plata: subió el doble que la inflación
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
Se reúne la mesa política por la reforma laboral
Déja vu peronista: el sector de Kicillof amaga con armar listas propias
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla