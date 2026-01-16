Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
Convocan a la comunidad para participar en la prevención de adicciones
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Ya tiene fecha el festejo del Año Nuevo Chino: 21 y 22 de febrero
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La actividad oficial vuelve al ruedo, donde el elenco mens sana buscará revalidar el título conseguido en 2025. Por su parte, Banco Provincia pone su ilusión en marcha mañana ante Sonder
Comienza la Liga Argentina Femenina de Voley, donde Gimnasia y Estudiantes hacen sus debuts hoy como locales para dar inicio ante Villa Dora de Santa Fe (21 horas) y San Isidro de Córdoba (21 horas) respectivamente. Las Lobas son las campeonas defensores y buscarán el bicampeonato, mientras que las Pinchas sueñan con levantar el título. Mañana va a ser el estreno de Banco Provincia.
En esta oportunidad, serán 15 los equipos participantes, luego de la baja de CEF 5. Más allá de esto, el formato será similar al del año pasado con una fase de ida de todos contra todos y en pareja. Luego habrá playoffs y también etapa de permanencia.
Además de Gimnasia, Estudiantes y Banco Provincia como los equipos representantes de la Ciudad, formarán parte del campeonato Boca, River, Náutico Avellaneda, Sonder, Ferro, Vélez, San Lorenzo, Instituto, San Isidro, Club Bell, La Rioja, Villa Dora y Bahiense del Norte.
Las Lobas, una de las principales candidatas, van a tener un arranque intenso, ya que además del choque de esta noche a las 21 frente a Villa Dora de Santa Fe en el Polideportivo Víctor Nethol, mañana también va a salir al ruedo a la misma hora y como local frente a San Isidro de Córdoba.
Por su parte, las Pinchas también van a tener doble jornada por el primer capítulo del torneo, ya que hoy recibe a San Isidro de Córdoba en UNO y mañana hará lo propio ante Villa Dora de Santa Fe.
Por su parte, el que mañana también sale al ruedo es Banco Provincia, ya que recibirá a las 21 a Sonder de Rosario. Por su parte, el domingo volverá a tener acción también ante su gente, frente a Náutico de Avellaneda a partir de las 19 horas.
LE PUEDE INTERESAR
Los tenistas argentinos ya conocen sus rivales en el Abierto de Australia
LE PUEDE INTERESAR
Luciano Benavides, otra vez líder de la general
De esta forma y luego de haber tenido algunos amistosos, los equipos platenses retoman la actividad con la ilusión más viva que nunca de llegar lo más lejos posible, en uno de los torneos más apasionantes de la disciplina nacional.
Mañana
San Lorenzo vs Náutico Avellaneda – 19 horas
Bahiense del Norte vs Boca – 21 horas
Instituto vs Ferro – 21 horas
Domingo
Banco Provincia vs Náutico Avellaneda – 19 horas
San Lorenzo vs Sonder – 20 horas
Bahiense del Norte vs River – 20 horas
Instituto vs Vélez – 20 horas
Bell vs Ferro – 20 horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí