VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo

A partir de hoy rige el nuevo cuadro tarifario de la Verificación Técnica Vehicular. Los problemas mecánicos más comúnes
A partir de hoy, los automovilistas que deban realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) pagarán el servicio un 21,8 por ciento más caro, tal como lo oficializó el Ministerio de Transporte de la Provincia. Con esta actualización, la tarifa básica para un vehículo estándar pasará de $79.640 a $97.057,65. Las fallas más frecuentes detectadas en la Ciudad.
El aumento representa un nuevo golpe al bolsillo en un contexto de alta presión sobre el costo de mantenimiento automotor. En relación con el año pasado, el mismo control que costaba poco más de $53.800 pasó a costar casi $100.000. Es decir, el incremento alcanza el 86 por ciento, superando ampliamente el índice inflacionario, que en 2025 acumuló un 31,5 por ciento.
Para quienes deban asistir a las plantas verificadoras, los costos serán los siguientes: las motos deberán abonar $38.801,03; los autos de hasta 2.500 kilos, $97.057,65; los vehículos pesados, con un peso superior a los 2.500 kilos, $174.604,64; los remolques y acoplados livianos, $58.201,54; y los remolques y acoplados pesados, $87.302,33.
En comparación, entre julio del año pasado y enero de este año las tarifas vigentes eran las siguientes: las motos de más de 50 cc y hasta 200 cc abonaban $31.856,35; las de más de 200 cc y hasta 600 cc, $47.784,52; y las de más de 600 cc, $63.712,70. En tanto, los vehículos de hasta 2.500 kilos pagaban $79.640,87, mientras que los de más de 2.500 kilos abonaban $143.353,57. Por su parte, los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos tenían un costo de $47.784,52 y los de más de 2.500 kilos, $71.676,79.
Según uno de los últimos informes sobre las fallas más recurrentes detectadas en la verificación técnica, en los vehículos que pasan por la planta ubicada en avenida 19 entre 519 y 520 se detectaron el desequilibrio en los frenos, las fallas en el sistema de luces y el mal estado de las cubiertas. En este caso, los neumáticos se desgastan del lado interno por problemas de alineación, una situación que suele pasar inadvertida para los conductores.
