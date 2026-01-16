Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Cuenta regresiva para el campeón

Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina

El Pincha hará su estreno el próximo lunes por la noche ante Ituzaingó. De las 13 ediciones que lleva el certamen, avanzó de fase 11 veces, donde en 2023 se consagró campeón

Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina

estudiantes ante sarmiento (LB) en 32avos de la copa argentina 2025 / x

16 de Enero de 2026 | 04:39
Edición impresa

Comienza la cuenta regresiva de Estudiantes para su estreno en la Copa Argentina, donde el lunes 19 de enero a las 21.15 se mide ante Ituzaingó en el Estadio Florencio Sola, por la primera ronda de la competencia, en busca del pasaje a los 16avos de final. En este sentido, de las 13 ediciones disputadas, en 11 el equipo consiguió la clasificación a la siguiente instancia.

El primer partido del cuadro albirrojo en la copa federal fue el 24 de noviembre de 2011, cuando los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal derrotaron 2-1 a Unión de Villa Krause, equipo que se encontraba en el extinto Torneo Argentino B. Los goles fueron de un joven Guido Carrillo y Sergio Modón.

Al año siguiente, Estudiantes avanzó a los 16avos de final, tras dejar en el camino en primera instancia a Atletico Tucumán, luego de triunfar por 2-1 en Catamarca con los tantos de Duvan Zapata y Maximiliano Núñez. Mientras que en la tercera edición le ganó 3-1 a Doulas Haig, con el Tanque de Magdalena, Joaquín Correa y Román Gómez como protagonistas.

En la cuarta y quinta edición también cumplió el objetivo, primero eliminó a Santamarina de Tandil por 2-1. En tanto que en la de 2016 venció categóricamente 3-0 a Atlas. El primer traspié en la primera ronda de Copa Argentina tuvo lugar en 2017, cuando los comandados por Nelson Vivas no pudieron ante Sport Club Pacífico. El Pincha se mantuvo en desventaja durante todo el encuentro.

Por su parte, en la séptima edición se tomó revancha y goleó por 4-0 a Central Córdoba de Rosario, con el Chino Benítez como capitán en jefe. Caso similar ocurrió en la octava, pero con Gabriel Milito en el banco. Estudiantes aplastó 5-1 a Sarmiento de Resistencia en cancha de Temperley.

Nuevamente quedó eliminado en 32avos en la novena edición de Copa Argentina, y fue en manos de Deportivo Laferrere tras caer 4-5 en los penales. Cabe recordar que durante el tiempo regular, albirrojos y verdes igualaron 1-1.

LE PUEDE INTERESAR

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

LE PUEDE INTERESAR

Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca

De aquella derrota en adelante el León siempre superó el partido inicial del torneo. En 2022 venció 2-1 a Puerto Nuevo. En tanto que 2023 fue el año del equipo, que se quedó con el trofeo. Aunque primero tuvo que derrotar a Independiente de Chivilcoy por 3-0. Siguiendo esta línea en 2024, con el mismo resultado le ganó a Argentino de Monte Maíz. Mientras que el año pasado con sangre y sudor venció en el final a Sarmiento (LB) 2-1. En resumen, de 13 partidos disputando los 32avos, Estudiantes ganó en 11, empató 1 (quedó afuera por penales) y perdió 1.

 

 

