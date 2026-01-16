Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Aún no era Santa. Ni siquiera Beata. En 1979 había recibido el premio Nobel de la Paz al «trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz». La Madre Teresa era un ejemplo mundial y la delegación de Gimnasia tuvo como objetivo conocerla cuando supo que jugaría la Copa Nehrú en Calcuta, India, en enero de 1990.

El plantel dirigido por José Manuel Ramos Delgado vivió una experiencia única: un viaje de 52 horas con cinco escalas, estadía de 19 días compartiendo hotel con el resto de las delegaciones extranjeras, diez días a fideos y arroz, sin la chance de conseguir yerba. Todo esto mientras los buses con gente en los techos permitían el paso de las vacas sagradas en los caminos y había ceremonias en las calles antes de cremar los cadáveres y arrojar las cenizas al río Ganges.

“Calcuta es una zona pantanosa con lagos al costado del camino. La gente vivía y se desarrollaba ahí: vivían en casitas y en esos lagos tomaban agua las vacas, hacían sus necesidades y se lavaba la ropa. El que aguanta en el Ganges más de 10 minutos es un héroe, nos impresionaron los olores nauseabundos”, recuerda Jorge Reina.

Oscar Olivera, capitán de aquel equipo, no olvida “la riqueza en los palacios y la extrema pobreza. El traductor, Tarú, nos contaba de los mutilamientos de los niños para que salieran a pedir. Terrible”. Con dificultades para conseguir alimentos saludables y cocina sin picante, la dieta básica fueron los fideos que habían viajado desde La Plata.

El Indio Ortiz recordó aquel viaje. “Fue algo unico y digno de admiracion. Vimos como y donde vivía junto a sus hermanas cuidando leprosos y toda gente con necesidad en un pais con hambre en todos los rincones. Vimos muchas carencias y ella tenía un amor incondicional. Con el tiempo fuimos valorando mucho mas lo que significo ver a semejante persona que no tienen la prensa de las estrellas. Dejó un legado y eso es solo para los elegidos por Dios”.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, tal su nombre de nacimiento en Uskub, actual Skopie, en Macedonia del Norte, no recibía habitualmente delgaciones deportivas. Por eso, el plantel tripero liderado por los dirigentes Luis Harari y Eduardo Giambruni vivió con enorme emoción un encuentro inolvidable.

El 16 de enero de 1990 no había fútbol, ya que al día siguiente Gimnasia enfrentaría al Lingby de Dinamarca (sería triunfo 2-0 con goles de Rubens Navarro). A las 14.30 Teresa recibió en la sede de la Congregación a la delegación albiazul. “Argentina” dijo cuando apareció con su hábito de monja, justamente azul y blanco. Fue un encuentro de pocas palabras y mucha emoción que duró 10 minutos. dispensaba su amor por unos diez minutos.

“Fue un momento muy emotivo”, recuerda 36 años después el dirigente Eduardo Giambruni. “Encontrarse con una persona tan pequeña de estatura y tan grande como ser humano fue imborrable. Todo lo que ha hecho por la gente más desprotegida y más enferma de la India. Habíamos comprado comida y llevamos unas cajas para colaborar mínimamente con la tarea que ellos hacían. Eso fue lo más impresionante de nuestra gira”.

“Fue una inexperiencia inolvidable. Algo maravilloso que nos llena de alegría cada vez que lo recordamos. Vivimos muchas experiencias en ese viaje” recuerda Olivera, que sigue en contacto con muchos de sus excompañeros. “Conocer Calcuta fue un privilegio también. Una ciudad con unas diferencias raciales muy grandes. He visto caminar gente con las manos y los pies como si fueran animalitos”, rememora Giambruni.

Reina vuelve sobre el encuentro con la Madre Teresa. “Fue una experiencia inolvidable. Nos llevaron a todos al orfanato. Tuvimos que esperar en una salita y en un momento ingresó ella: chiquita, jorobadita, ya vieja, con sus habitos azules y blancos” . Para Olivera fue “tocar el cielo con las manos”. Giambruni lo recuerda como

“El momento más significativo. Conseguimos la entrevista a través de nuestro traductor. En el fútbol que generalmente te da más dolores de cabeza que satisfacciones yo me puedo sentir un privilegiado por ese motivo”. Y lo dice con la emoción del recuerdo a flor de piel.

Además, había un torneo. Gimnasia fue invitado a jugar la Copa Jawaharlar Nehru Centenary en homenaje a los 100 años del nacimiento del Primer Ministro hindú desde la independencia (1947) hasta su muerte en 1964. La Copa es un tradicional torneo, básicamente de selecciones, de la que Argentina participó en 1984.

En la edición de 1990 jugaron Olimpia (Paraguay), Lingby BK (Dinamarca), los locales East Bengal Club (Calcuta), Salgaocar (Goa) que jugaron en grupo A; Gimnasia, Mohameddan SC (Calcuta), FK Metallist Járkov (Ucrania) y el seleccionado de Zambia estuvieron en el Grupo B.

Gimnasia igualó 0-0 con Metallist en el debut. Luego derrotó 1-0 a Zambia con gol de Roberto Depietri y la clasificación llegó con el 2 a 0 sobre Mohameddan con goles de Rubens Navarro y Rolando Mannarino.

En semifinales, un doblete de Rubens Navarro (un olímpico) dejó en el camino 2-0 a los daneses de Lingby. La final fue espectacular, a estadio colmado, con victoria 1-0 de Olimpia, que ese año ganó la Copa Libertadores y la Supercopa.

Con Harari y Giambruni a la cabeza, con el Negro José Manuel Ramos Delgado como DT (viajó acompañado por su esposa), la delegación albiazul estuvo integrada por Carlos Bertero, Oscar Olivera, Claudio Galvagni, Eusebio Espínola, Sergio Dopazo, Victor Hugo Heredia, Carlos García, Guillermo Guendulain, Rolando Mannarino, Roberto Depietri, Rubens Navarro, Hernan Cristante, Jorge Merlo, Dario Ortiz, Pablo Fernández, Carlos Odriozola y Jorge Reina.

La Madre Teresa falleció en Calcuta el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Perdura su obra, las Misioneras de la Caridad, fundada en 1950. La atención a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos se expandió sin conocer fronteras..Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el papa Francisco en diciembre de 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal.

En el Museo del Club permanece la carta de agradecimiento en ingles por la visita tripera, acompañada por una de las fotos del encuentro. Y todos los protagonistas recuerdan con emoción el encuentro con una Santa, hace ya 36 años

Aquel equipo que jugó, tuvo algunos jugadores que luego ganaron la Copa Centenario

El viaje fue de 52 horas con cinco escalas y estadía de 19 días en hotel con otras delegaciones