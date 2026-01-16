Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero...

Deportes |Una de las prioridades de juan román riquelme

Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca

El delantero del Betis de España habló sobre el interés del Xeneize: “Es una cuestión entre la directiva y mi representante”, aclaró

Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca

boca mostró interés por ezequiel ávila, la figura del betis / web

16 de Enero de 2026 | 04:37
Edición impresa

Boca volverá a disputar la Copa Libertadores después de dos años de ausencia y busca reforzarse de la mejor manera, con el objetivo de conseguir la tan ansiada “séptima” que se le viene negando desde hace varios años.

Es por esto que desde la dirigencia del club presidido por Juan Román Riquelme demostraron interés en el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, de buen presente en el Betis de España.

Ávila, de 31 años, lleva casi una década en el “Viejo Continente” y viene de convertirle un doblete al Elche en el triunfo por 2-1 en los octavos de final de la Copa del Rey de España. Luego de dicho encuentro, el delantero fue consultado sobre el interés de Boca, aunque no quiso dar demasiados detalles.

“Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos”, comenzó, y añadió: “Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, yo mañana juego a la quiniela”.

Por otra parte, aclaró que la cuestión de Boca “es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar de hacer bien mi trabajo, porque si ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo… Lo que pasa extradeportivamente, eso ya es cosa del representante y de la directiva”.

Boca por ahora está teniendo un muy flojo mercado de pases, ya que lleva casi un mes negociando con Atlético Nacional por el extremo colombiano Marino Hinestroza y aún no llega a un acuerdo.

LE PUEDE INTERESAR

River, con bajas para el duelo con Peñarol

LE PUEDE INTERESAR

Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera

AGUSTÍN LASTRA SE IRÍA A ESTUDIANTES (RC)

Agustín Lastra volvió a Boca tras finalizar su préstamo, pero su panorama en el club es claro: no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

En ese contexto, Estudiantes de Río Cuarto comenzó a gestionar su llegada con la idea de sumar un arquero suplente, ante la inminente salida de Joaquín Bigo del plantel profesional.

El nombre del futbolista de 25 años vuelve a escena luego de varios años con escasa continuidad. Lastra pertenece a una extensa lista de jugadores que el equipo de la Ribera cedió a préstamo y que, con el paso del tiempo, quedaron fuera del radar principal. Formado en las juveniles del club, integró la Reserva bicampeona conducida por Hugo Ibarra, aunque nunca se consolidó en Primera.

En noviembre de 2025, cuando todavía pertenecía a Independiente Rivadavia, volvió a tener minutos oficiales después de tres años y medio. Fue titular en la fecha 14 del Clausura, en la derrota 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata. Aquella tarde, el entrenador Alfredo Berti optó por preservar a los habituales titulares pensando en la final de la Copa Argentina y le dio una oportunidad al arquero nacido en Famaillá.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dolor detrás de la tragedia en el incendio de La Plata: mensajes de despedida para la joven y a sus dos hijas

En fotos y video.- Árboles caídos y calles anegadas en la fugaz tormenta que pasó por La Plata

La bandera argentina de Plaza Moreno quedó destrozada y enganchada de un árbol tras la tormenta en La Plata

Clausuran otra obra de urbanización clandestina en el Gran La Plata

Escándalo que salpica a la AFA: Tapia denunció en la Justicia a un periodista platense

Moria Casán, enojada con el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Me parece un horror"

Otra jornada complicada para los pasajeros del tren Roca La Plata con un auto arrollado en las vías

+ Leidas

Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?

Ahora sí, el Lobo presentó a Auzmendi, el nuevo refuerzo para la delantera

El asado en La Plata: subió el doble que la inflación

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región

Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

Domínguez, en busca del once para el estreno

Fotos sexuales, un gran dolor de cabeza para Musk
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes: su racha en los debuts de la Copa Argentina

Hace 36 años... Gimnasia visitó a la Madre Teresa de Calcuta

River, con bajas para el duelo con Peñarol

Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera
Policiales
VIDEO. Tragedia devastadora: el detrás del incendio fatal en Los Hornos
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Abrieron un auto para robar una guitarra eléctrica
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
VIDEO. Integraban una banda de motochorros: presos
Espectáculos
“El botín”: Ben Affleck y Matt Damon ponen todo en juego en su nuevo thriller
El sueño musical de Lucas Dorado llega a City Bell
Los famosos se la rebuscan: de viajar por el mundo con Raúl Lavié al campamento de Cris Morena en Punta
Habló Julio Iglesias: El español espera que la verdad “salga a relucir” muy pronto
“¿Estás loca?”: a Moria le parece “un horror” que Lali se case y hundió a Rosemblat
Política y Economía
El asado en La Plata: subió el doble que la inflación
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
Se reúne la mesa política por la reforma laboral
Déja vu peronista: el sector de Kicillof amaga con armar listas propias
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
La Ciudad
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Se agudiza el conflicto con los anestesiólogos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla