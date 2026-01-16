Chimy Ávila aparece otra vez en el radar de Boca

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
El delantero del Betis de España habló sobre el interés del Xeneize: “Es una cuestión entre la directiva y mi representante”, aclaró
Boca volverá a disputar la Copa Libertadores después de dos años de ausencia y busca reforzarse de la mejor manera, con el objetivo de conseguir la tan ansiada “séptima” que se le viene negando desde hace varios años.
Es por esto que desde la dirigencia del club presidido por Juan Román Riquelme demostraron interés en el delantero Ezequiel “Chimy” Ávila, de buen presente en el Betis de España.
Ávila, de 31 años, lleva casi una década en el “Viejo Continente” y viene de convertirle un doblete al Elche en el triunfo por 2-1 en los octavos de final de la Copa del Rey de España. Luego de dicho encuentro, el delantero fue consultado sobre el interés de Boca, aunque no quiso dar demasiados detalles.
“Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos”, comenzó, y añadió: “Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, yo mañana juego a la quiniela”.
Por otra parte, aclaró que la cuestión de Boca “es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar de hacer bien mi trabajo, porque si ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo… Lo que pasa extradeportivamente, eso ya es cosa del representante y de la directiva”.
Boca por ahora está teniendo un muy flojo mercado de pases, ya que lleva casi un mes negociando con Atlético Nacional por el extremo colombiano Marino Hinestroza y aún no llega a un acuerdo.
River, con bajas para el duelo con Peñarol
Arranca el vóley: las Lobas y las Pinchas ponen primera
Agustín Lastra volvió a Boca tras finalizar su préstamo, pero su panorama en el club es claro: no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico.
En ese contexto, Estudiantes de Río Cuarto comenzó a gestionar su llegada con la idea de sumar un arquero suplente, ante la inminente salida de Joaquín Bigo del plantel profesional.
El nombre del futbolista de 25 años vuelve a escena luego de varios años con escasa continuidad. Lastra pertenece a una extensa lista de jugadores que el equipo de la Ribera cedió a préstamo y que, con el paso del tiempo, quedaron fuera del radar principal. Formado en las juveniles del club, integró la Reserva bicampeona conducida por Hugo Ibarra, aunque nunca se consolidó en Primera.
En noviembre de 2025, cuando todavía pertenecía a Independiente Rivadavia, volvió a tener minutos oficiales después de tres años y medio. Fue titular en la fecha 14 del Clausura, en la derrota 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata. Aquella tarde, el entrenador Alfredo Berti optó por preservar a los habituales titulares pensando en la final de la Copa Argentina y le dio una oportunidad al arquero nacido en Famaillá.
