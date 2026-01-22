Un tesoro de tierras raras, “escondido” en España

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El subsuelo de la provincia española de Jaén, conocida por su mar de olivos, podría esconder ahora un tesoro mucho más propio del siglo XXI. La compañía australiana Osmond Resources ha confirmado la presencia de altas concentraciones de minerales estratégicos como titanio, circonio, hafnio y tierras raras, un hallazgo que ha despertado el interés de autoridades, empresas y vecinos.
Según la firma, Jaén podría convertirse en uno de los yacimientos más relevantes de Europa en un momento clave para la Unión Europea, que busca reducir su fuerte dependencia exterior -especialmente de China- en el suministro de materias primas críticas.
Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de celulares, vehículos eléctricos, aerogeneradores, baterías y tecnología militar, son piezas centrales de la transición energética y digital.
El descubrimiento se enmarca en el Proyecto Orion EU Critical Minerals, con el que Osmond Resources investiga desde hace un año casi 300 unidades mineras en España. En Jaén, los indicios más prometedores se localizan en municipios como Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto.
El posible impacto económico genera expectativas, sobre todo en zonas rurales afectadas por la despoblación. “Puede generar empleo y riqueza, aunque es un proceso largo”, señala Manuel Fernández, alcalde de Aldeaquemada. Sin embargo, el entusiasmo convive con la cautela. Parte de las áreas prospectadas son espacios protegidos, declarados Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves, hábitat de especies emblemáticas como el águila imperial o el lince ibérico.
Por ello, cualquier avance dependerá de estrictos estudios de impacto ambiental. Mientras tanto, Jaén asoma al mapa europeo no solo como tierra de aceite, sino también como posible actor clave en la nueva geopolítica de los minerales estratégicos.
