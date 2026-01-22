Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo |INCÓMODO DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD DE LA RED FERROVIARIA

Los trenes españoles bajo la lupa tras dos accidentes en 48 horas

Los trenes españoles bajo la lupa tras dos accidentes en 48 horas

AFP

22 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

Dos accidentes ferroviarios en menos de 48 horas sacudieron a España y reabrieron un debate incómodo sobre la seguridad de una red que durante décadas fue motivo de orgullo nacional. La colisión de dos trenes en Adamuz, Andalucía, que dejó 43 muertos, seguida por un nuevo siniestro en Gelida, Cataluña, con un fallecido y decenas de heridos, instaló la inquietud entre usuarios, trabajadores y autoridades.

El segundo accidente ocurrió el martes por la noche, cuando un muro de contención se desplomó sobre la vía y fue embestido por un tren de corta distancia cerca de Gelida, a unos 40 km de Barcelona. Las primeras hipótesis apuntan al temporal de lluvias que azotó Cataluña en los últimos días.

El impacto dejó la parte frontal del convoy destrozada y obligó a suspender la circulación de trenes regionales en una de las zonas más densamente pobladas del país, utilizada a diario por cientos de miles de pasajeros.

La sucesión de tragedias llevó al sindicato de maquinistas Semaf a convocar tres días de huelga, al considerar los accidentes de Adamuz y Gelida un “punto de inflexión” para exigir medidas urgentes que garanticen la seguridad ferroviaria. Desde el Gobierno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, expresó su “absoluta confianza” en el sistema y cuestionó la eficacia de una huelga general, aunque admitió que la red no es infalible.

Mientras tanto, el país sigue conmocionado por la magnitud del desastre de Adamuz, donde dos trenes colisionaron con unos 500 pasajeros a bordo. Las investigaciones descartan, por ahora, un exceso de velocidad o un error humano, y centran la atención en el estado de las vías y del material rodante. Una imagen de un raíl dañado, difundida por la Guardia Civil, alimentó las especulaciones sobre posibles fallas estructurales.

La preocupación se trasladó a los andenes. Usuarios habituales y turistas reconocen nerviosismo tras lo que consideran una cadena alarmante de incidentes.

LE PUEDE INTERESAR

Un tesoro de tierras raras, “escondido” en España

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street revierte la tendencia y cierra al alza

El Gobierno prometió llegar “hasta la verdad”, mientras la oposición exige explicaciones urgentes. Con la peor tragedia ferroviaria desde 2013 aún fresca en la memoria colectiva, la confianza en uno de los pilares del transporte español enfrenta hoy su prueba más difícil.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de El Mundo

Freno al acuerdo UE–Mercosur e incertidumbre para la Argentina

El Gobierno intenta que el Congreso ratifique el tratado pese a todo

Brasil busca que el vínculo sea ratificado lo antes posible

Uruguay habla de “tropezón” que pronto será superado
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Policiales
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo
Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Giro clave en la causa del joven que fue amputado
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla