Irán: historias de vidas apagadas por la represión

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas
Un dirigente de Carrió arremetió contra el Gobierno y le contestaron
Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero
El Central hace los deberes que le pidió el FMI y continúa comprando “verdes”
Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: enmascarados vs. Policía
Controles en 36 colonias de vacaciones en distintos barrios de la Ciudad
Anses sumó una billetera digital para el cobro de planes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con la vuleta de internet, emergen los nombres y sueños de quienes murieron en las protestas sofocadas por el régimen
A medida que Irán comienza a recuperar lentamente las comunicaciones tras días de apagón digital, salen a la luz historias que ponen rostro a una represión tan masiva como silenciosa. Detrás de las cifras -al menos 3.428 muertos según Iran Human Rights, y hasta decenas de miles según otras estimaciones- hay vidas truncadas, proyectos interrumpidos y familias marcadas para siempre. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, pero también hay mujeres, madres y hasta menores de edad entre quienes no volvieron a casa.
La violinista Sanam Pourbabayi
Una de esas historias es la de Negin Ghadimi, una ingeniera biotecnológica de 28 años, descrita por sus allegados como alegre, amante de la pintura y la natación. Murió durante una protesta en Tonekabon, en el norte del país. En medio de gases lacrimógenos y disparos, se separó de su familia junto a su padre. Él le pidió que se pusiera a salvo. Ella respondió con una pregunta que hoy resuena como un eco trágico: “¿Por qué deberíamos volver? ¿De qué tienes miedo?”. Dio un paso adelante y fue alcanzada por una bala. Se desangró en los brazos de su padre, sin llegar nunca a un hospital porque las calles seguían bajo fuego.
LE PUEDE INTERESAR
Los trenes españoles bajo la lupa tras dos accidentes en 48 horas
LE PUEDE INTERESAR
Un tesoro de tierras raras, “escondido” en España
La ingeniera Negin Ghadimi
También Reza Eskandarpour, de 37 años, dejó atrás su taller de carpintería para salir a protestar en el oeste de Teherán. Antes de irse, advirtió a su familia que quizá no regresaría. Murió intentando salvar a un amigo herido: un francotirador le disparó seis veces desde una azotea. Su entierro, en el cementerio Behesht Zahra, reunió a miles de personas que desafiaron el miedo con consignas antigubernamentales. Agentes de seguridad borraron de los teléfonos familiares las imágenes de la despedida.
Las mujeres también pagaron un precio devastador. La ONG Hengaw confirmó al menos 33 asesinadas, entre ellas embarazadas y madres de niños pequeños. En Rasht, una de las ciudades más activas en las protestas, murió Sara Behboodi, de 45 años, montañista apasionada. Las imágenes que circularon tras su muerte la muestran sonriendo en la cima de una montaña, bañada por el sol, como si ese instante libre desafiara a la violencia que la alcanzó. Cerca de allí, en Lahijan, fue asesinada Sanam Pourbabayi, profesora de violín. Un video posterior la inmortaliza tocando junto a un guitarrista, una melodía que hoy suena como despedida.
Reza Eskandarpour
Son historias que emergen entre cortes de internet y silencios impuestos. Fragmentos de vida que resisten al olvido y recuerdan que, detrás de cada número, hubo un nombre, una voz y un futuro que la represión se llevó por la fuerza.
La violinista Sanam Pourbabayi
La ingeniera Negin Ghadimi
Reza Eskandarpour
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí