Juventus vapuleó a Nápoli y festejó Inter

Juventus goleó ayer en el Allianz Stadium por 3 a 0 al Napoli, por la fecha 22 de la Serie A, y se acomodó en zona de Europa League. Los los goles de la Vecchia Signora los convirtieron Jonathan David, Kenan Yıldız y Filip Kostic.

Con este resultado, los dirigidos por Luciano Spalletti alcanzaron la cuarta plaza de la clasificación en el campeonato italiano con 42 puntos y le permitieron al Inter tener solo un perseguidor directo, Milan, en la lucha por la cima.

Por su parte, Napoli no pudo continuar por la senda del triunfo tras imponerse al Sassuolo en la jornada pasada por la mínima y se posicionó en la tercera ubicación con 43 unidades.

En otros encuentros de la jornada de ayer en la Serie A, Atalanta aplastó por 4-0 al Parma (con goles de Gianluca Scamacca, Marten De Roon, Giacomo Raspadori y Nikola Krstovic); Genoa se impuso por 3-2 ante Bologna y Sassuolo venció por la mínima al Cremonese. La jornada en Italia finaliza hoy a las 16:45 cuando se enfrenten Verona vs. Udinese.