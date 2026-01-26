Enzo Fernández marcó en el triunfo del Chelsea

Enzo Fernández fue protagonista en el Chelsea al convertir de penal en el triunfo 3-1 frente a Crystal Palace, como visitante, un resultado que le permitió al equipo londinense trepar al cuarto lugar de la tabla en la Premier League.

El mediocampista campeón del mundo asumió la responsabilidad desde los doce pasos y no falló para sellar una victoria fundamental fuera de casa para las aspiraciones de los Blues en la temporada. Con personalidad y precisión, Enzo volvió a mostrar su importancia en el funcionamiento del equipo y su peso en los momentos decisivos. Los otros tantos de Chelsea llegaron por intermedio de Estevao y João Pedro.

Por su parte, Manchester United se impuso por 3-2 ante Arsenal, en un partidazo celebrado en el Emirates Stadium. Los goles del United fueron de Bryan Mbeumo, Dorgu y Cunha. Y para el Arsenal, Lisandro Martínez, en contra y Mikel Merino. Además, Newcastle 0, Aston Villa 2 y Brentford 0, Nottingham Forest 2.