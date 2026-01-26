Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-0 A ESTUDIANTES (RC)

Tigre no dejó dudas y puso primera en el Apertura

26 de Enero de 2026 | 01:31
Edición impresa

Tigre se comió al León del Imperio. En partido entretenido, donde manejó los tiempos y los espacios, el Matador comenzó el torneo Apertura con el pie derecho, ya que anoche, en Victoria, le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, que volvía a incursionar en la máxima categoría después de 41 años.

Los goles de Tigre fueron convertidos por Alan Barrionuevo y Jalil Elías, ambos en el complemento. El estreno del Matador no dejó dudas. Porque controló el partido desde el comienzo y porque dejó en claro de entrada sus intenciones. El primer tiempo fue de todo discreto, aunque el local, con mayor oficio, le quitó la pelota a un Estudiantes de Río Cuarto que le costó acomodarse en el terreno de juego.

En la segunda parte, la experiencia de Tigre fue la clave, ya que supo marcar en los momentos claves y cuando se lo propuso. El triunfo fue inobjetable ante un rival que necesita tiempo para acomodarse.

 

