El Mundo

Las fuerzas armadas de Venezuela exigieron la liberación de Maduro y denunciaron su "secuestro"

El ministro de Defensa venezolano denunció que el mandatario fue “secuestrado” en una operación que atenta directamente contra la soberanía nacional.

4 de Enero de 2026 | 13:43

Escuchar esta nota

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, encabezó este domingo una conferencia de prensa en la que exigió la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro, calificando su captura por parte de Estados Unidos como un acto "antijurídico y criminal"

En representación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), el funcionario denunció que el mandatario fue "secuestrado" en una operación que atenta directamente contra la soberanía nacional y la voluntad popular.

"Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos", sentenció Padrino López. 

Durante su discurso, el jefe militar advirtió a la comunidad internacional sobre la peligrosidad del operativo estadounidense, señalando que este tipo de intervenciones representan una amenaza global. "Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado", manifestó tras agradecer el respaldo de los países que repudiaron la incursión militar.

El ministro apuntó contra la "pretensión colonialista" de la administración de Donald Trump y ratificó que las fuerzas armadas garantizarán la continuidad democrática del país pese a la extracción de su Comandante en Jefe. 

Si bien instó a la población a mantener la calma, Padrino López fue enfático al declarar que la dignidad nacional no se negocia: "La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto", concluyó, reafirmando la lealtad de la cúpula militar al proyecto bolivariano.

