El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei

Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
Semana clave para la paritarias en Provincia y nuevas reuniones con estatales y docentes
En La Plata, venezolanos se volvieron a manifestar: "No es invasión, es la extinción de un criminal
Se fue el calor en La Plata pero el flagelo por la falta de agua sigue
Fotos y video | Cientos de chicos e hinchas en la jornada de Reyes del Pincha: Verón llevó a su hija Mila
Inseguridad en Parque Saavedra: le robaron el estéreo y la billetera tras romperle el auto
Casos de hantavirus en La Plata: recomendaciones y lo que hay que saber
Tapia y Toviggino reclutan a la tropa: arman una movida para mostrar respaldo en pleno avance judicial
Imprudencia y tragedia en la Ruta 6: corría una picada, se cruzó de carril y mató a una mujer
VIDEO.- Choque y milagro en la Región: se durmió, perdió el control y embistió a tres autos estacionados
Rige el aumento de peajes en Autopista y la Ruta 2: cuánto cuesta viaja de La Plata hacia Capital y la Costa Atlántica
Conmoción en La Plata: encontraron un cráneo humano en el patio de una casa
Motochorros le tiraron a matar a una mujer para robarle el auto en La Plata
Muslera reveló detalles desconocidos de su amistad con Scaloni: “Esas cosas no tienen precio”
“Sos un fuego": filtran chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo en pleno Punta del Este
Murió la hija de Tommy Lee Jones: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora
Agujero negro: alerta por el pozo sin fin en una de las diagonales de La Plata
Los pibes del Nacional, una merienda con el Flaco y su show “perdido” en Atenas
VIDEO. Crónica del crimen que estremeció a La Plata y un padre que busca Justicia
Los tambores del candombe vuelven a sonar en Tolosa con la llamada colectiva de San Baltasar
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia
Romina Gaetani reaparece en escena tras el grave episodio de violencia de género que vivió
VIDEO. La "Superluna del Lobo": la gran atracción en Punta Lara
VIDEO. En modo “piraña”: cuatro motochorros y asaltaron a dos adolescentes en La Plata
Choque y vuelco en el centro de La Plata: de milagro no hubo heridos graves
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Desde "El Chapo Guzmán" a "Diddy Combs": ¿cómo es la cárcel donde está alojado Maduro?
Cristina Kirchner condenó el “secuestro” de Maduro: “EE. UU. volvió a cruzar un límite”
En política, las facturas suelen cobrarse tarde, pero casi nunca se pierden
La agenda deportiva del domingo llena de actividad internacional: partidos, horarios y TV
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Congreso de los Estados Unidos expresó reparos a la alianza política y económica entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei, al advertir que el Gobierno argentino aún no logra garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el cumplimiento de los pagos de deuda ni una relevancia estratégica como socio comercial.
Así lo señala un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), centrado en la asistencia financiera brindada por la administración Trump a la Argentina. El documento identifica como principal obstáculo de la política económica argentina la limitada disponibilidad de divisas.
En ese marco, el CRS analiza el swap por US$20.000 millones y subraya que su implementación se dio en un contexto de presión sobre el valor del peso y de creciente oposición en el Parlamento argentino. Además, advierte que este instrumento constituye actualmente la principal fuente de divisas del país, dado que Argentina “no cuenta con un superávit comercial sólido”.
El informe alerta que, con el peso operando cerca del techo de la banda cambiaria y con pagos de deuda en aumento durante los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar dificultades adicionales para profundizar las reformas económicas. En ese escenario, proyecta que, si la administración queda sin fondos suficientes para cumplir con los compromisos de deuda y sostener la política cambiaria, podría verse obligada a tomar decisiones complejas, como un nuevo default o una mayor flexibilización del tipo de cambio.
Asimismo, el análisis señala que el Gobierno argentino podría buscar respaldo adicional de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos multilaterales, aunque advierte que las perspectivas de obtener ese apoyo “no son claras”. En particular, menciona las dudas sobre la disposición del FMI a ampliar su asistencia, considerando su elevada exposición a la Argentina en relación con otros países miembros.
El CRS también pone en duda la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, al indicar que las crisis económicas previas del país no generaron efectos de contagio significativos ni en la economía estadounidense ni a nivel global.
LE PUEDE INTERESAR
Bullrich dijo que la caída del dictador es “histórica”
LE PUEDE INTERESAR
La esperanza de la familia del gendarme Nahuel Gallo
El informe repasa la “larga historia de turbulencia económica” argentina y describe al país como altamente dependiente del FMI, con un extenso historial de defaults. Al evaluar el primer tramo de la gestión de Milei, reconoce las reformas implementadas, aunque señala que los resultados obtenidos hasta el momento son mixtos.
El documento destaca, además, la buena sintonía personal e ideológica entre Trump y Milei, y menciona el respaldo público de funcionarios estadounidenses a las reformas impulsadas por el Gobierno argentino. En ese sentido, señala que desde Washington se argumenta que una Argentina “fuerte y estable” responde a un interés estratégico de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China en la región.
No obstante, el análisis también recoge las críticas de algunos congresistas estadounidenses al swap, quienes advierten que la medida podría desfavorecer a exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, utilizar fondos de los contribuyentes para financiar a un país con antecedentes de incumplimiento de pagos, o ejercer una influencia indebida en procesos electorales extranjeros o en beneficio de inversores privados.
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y del pago de la deuda argentina continúa rodeado de “dudas” y que aún resta definir hasta qué punto el Congreso de Estados Unidos respaldará las medidas de asistencia económica promovidas por la administración Trump.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí