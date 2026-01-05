Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei

El Congreso de EE UU alerta por la alianza entre Trump y Milei
5 de Enero de 2026 | 02:14
El Congreso de los Estados Unidos expresó reparos a la alianza política y económica entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei, al advertir que el Gobierno argentino aún no logra garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el cumplimiento de los pagos de deuda ni una relevancia estratégica como socio comercial.

Así lo señala un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), centrado en la asistencia financiera brindada por la administración Trump a la Argentina. El documento identifica como principal obstáculo de la política económica argentina la limitada disponibilidad de divisas.

En ese marco, el CRS analiza el swap por US$20.000 millones y subraya que su implementación se dio en un contexto de presión sobre el valor del peso y de creciente oposición en el Parlamento argentino. Además, advierte que este instrumento constituye actualmente la principal fuente de divisas del país, dado que Argentina “no cuenta con un superávit comercial sólido”.

El informe alerta que, con el peso operando cerca del techo de la banda cambiaria y con pagos de deuda en aumento durante los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar dificultades adicionales para profundizar las reformas económicas. En ese escenario, proyecta que, si la administración queda sin fondos suficientes para cumplir con los compromisos de deuda y sostener la política cambiaria, podría verse obligada a tomar decisiones complejas, como un nuevo default o una mayor flexibilización del tipo de cambio.

Asimismo, el análisis señala que el Gobierno argentino podría buscar respaldo adicional de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional (FMI) u otros organismos multilaterales, aunque advierte que las perspectivas de obtener ese apoyo “no son claras”. En particular, menciona las dudas sobre la disposición del FMI a ampliar su asistencia, considerando su elevada exposición a la Argentina en relación con otros países miembros.

La sociedad comercial

El CRS también pone en duda la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, al indicar que las crisis económicas previas del país no generaron efectos de contagio significativos ni en la economía estadounidense ni a nivel global.

El informe repasa la “larga historia de turbulencia económica” argentina y describe al país como altamente dependiente del FMI, con un extenso historial de defaults. Al evaluar el primer tramo de la gestión de Milei, reconoce las reformas implementadas, aunque señala que los resultados obtenidos hasta el momento son mixtos.

El documento destaca, además, la buena sintonía personal e ideológica entre Trump y Milei, y menciona el respaldo público de funcionarios estadounidenses a las reformas impulsadas por el Gobierno argentino. En ese sentido, señala que desde Washington se argumenta que una Argentina “fuerte y estable” responde a un interés estratégico de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China en la región.

No obstante, el análisis también recoge las críticas de algunos congresistas estadounidenses al swap, quienes advierten que la medida podría desfavorecer a exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, utilizar fondos de los contribuyentes para financiar a un país con antecedentes de incumplimiento de pagos, o ejercer una influencia indebida en procesos electorales extranjeros o en beneficio de inversores privados.

El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y del pago de la deuda argentina continúa rodeado de “dudas” y que aún resta definir hasta qué punto el Congreso de Estados Unidos respaldará las medidas de asistencia económica promovidas por la administración Trump.

 

