Cristina reapareció y dijo que Estados Unidos “secuestró” a Maduro

Política y Economía |“Trump volvió a cruzar un límite”, advirtió

Cristina Kirchner

5 de Enero de 2026 | 02:16
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció, tras recibir el alta médica luego de permanecer dos semanas internada, y condenó la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, calificó el accionar como un “secuestro literal” y advirtió que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

El pronunciamiento marcó su primer mensaje público luego de 18 días de inactividad en la red social X, período que coincidió con su internación en el Sanatorio Otamendi por una apendicitis aguda con peritonitis localizada.

En su publicación, la exmandataria sostuvo que, más allá de las posiciones que puedan existir respecto del gobierno venezolano, la operación estadounidense constituye una violación a principios básicos del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en Estados Unidos volvió a cruzar un límite”, expresó.

Ya instalada nuevamente en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, Cristina vinculó el operativo con antecedentes históricos de intervencionismo estadounidense en América Latina.

La referencia al “Gran Garrote”

La exjefa de Estado comparó la captura de Maduro con la política del “Gran Garrote” (Big Stick), impulsada por Estados Unidos a comienzos del siglo XX bajo el corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe. Según señaló, esas intervenciones militares y apoyos encubiertos a golpes de Estado no solo no beneficiaron a Washington, sino que generaron “atraso económico y social” y un fuerte rechazo regional.

“En otro tramo de su mensaje, la expresidenta rechazó las justificaciones oficiales de Washington vinculadas a la lucha contra el narcotráfico o a la restauración democrática en Venezuela. En cambio, sostuvo que el verdadero objetivo de la denominada “Operación Resolución Absoluta” es el control de los recursos energéticos venezolanos.

“Resulta insoslayable señalar que el objetivo declarado públicamente por el gobierno de Trump no es restablecer un gobierno democrático ni combatir el narcotráfico, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional, a cara descubierta”, escribió.

Asimismo, advirtió que el operativo, que —según señaló— provocó la muerte de numerosas personas, sienta un precedente peligroso al habilitar que cualquier potencia viole la soberanía de países más débiles para apropiarse de sus recursos.

Alta médica

La reaparición de la exmandataria se produjo un día después de que el Sanatorio Otamendi confirmara su alta médica. Según el parte oficial, Cristina Kirchner finalizó su internación tras la evolución favorable de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.

Desde el centro de salud informaron que se le retiró el drenaje peritoneal y que continuará el tratamiento con antibióticos por vía oral, bajo seguimiento de su equipo médico personal en su domicilio de San José 1111.

 

