Policiales |619 entre 6 y 7

Motochorros interceptaron a un joven que bajó del micro

Motochorros interceptaron a un joven que bajó del micro

La zona del hecho

9 de Enero de 2026 | 02:13
Edición impresa

Bajó del colectivo y todavía no había caminado media cuadra cuando el peligro ya lo seguía de cerca. Eran las 14.20, a plena luz del día, y Marcos, un joven de 22 años, acababa de descender de un micro de la línea Este, ramal 14, en Villa Elvira. Lo que debía ser un trayecto cotidiano rumbo a su casa terminó convirtiéndose en una escena de extrema tensión, marcada por amenazas, violencia y un asalto.

El ataque ocurrió sobre calle 619, entre 6 y 7. Marcos avanzaba a pie cuando advirtió que dos motocicletas circulaban detrás suyo. En total, eran tres personas mayores de edad, que se movían de manera coordinada. En cuestión de segundos, los rodados lo sobrepasaron y le bloquearon el paso.

Uno de los delincuentes descendió de una de las motos simulando un desperfecto mecánico. Pero la maniobra era apenas una excusa. En sus manos llevaba una barreta, con la que lo amenazó directamente. Sin darle tiempo a reaccionar, le exigió que entregara todas sus pertenencias de valor.

Bajo intimidación, el joven cedió su mochila, una billetera y su celular. Dentro del bolso llevaba ropa de niño y elementos de cuidado de un bebé, además de documentación personal, tarjetas y una suma cercana a los 237 mil pesos en efectivo. La violencia no terminó allí. Al no encontrar más objetos, los asaltantes le exigieron que se quitara las zapatillas que llevaba puestas. Recién entonces, con el botín en su poder, se subieron nuevamente a las motos y escaparon por calle 619 hacia 4, dispersándose rápidamente.

Tras el hecho, Marcos fue asistido por sus suegros, que viven en la misma cuadra, y por vecinos que presenciaron la secuencia y dieron aviso al 911. Minutos después, un patrullero arribó y se iniciaron las actuaciones correspondientes. A pesar del impacto emocional, la víctima resultó ilesa.

Horas más tarde, al verificar el sistema de rastreo del celular robado, se detectó una última señal estática en inmediaciones de calle 613, entre 6 y 6 bis. El dato ya fue incorporado a la causa. Se supo además que en la zona hay cámaras de seguridad, elemento clave para el avance de la investigación que intenta dar con los ladrones.

