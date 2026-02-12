Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |LA ATACANTE, UNA CHICA DE 18 AÑOS, FUE HALLADA SIN VIDA

Canadá, en shock por la masacre en una escuela

Nueve víctimas fatales y más de 25 heridos en una pequeña comunidad de Columbia Británica ponen al país en estado de duelo

Canadá, en shock por la masacre en una escuela

Estudiantes salen de la escuela tras el tiroteo en Canadá / AP Video

12 de Febrero de 2026 | 02:22
Edición impresa

Canadá atraviesa un estado de conmoción y duelo tras el tiroteo ocurrido el martes en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota comunidad de 2.700 habitantes en las Montañas Rocosas de Columbia Británica.

El ataque dejó nueve personas muertas -incluida la atacante- y más de 25 heridas, dos de ellas en estado grave, y reabrió un debate nacional en un país donde este tipo de hechos son poco frecuentes.

La policía identificó a la presunta autora como Van Rootselaar, una joven de 18 años que había tenido contactos previos con las autoridades por motivos de salud mental. Fue hallada sin vida tras el ataque. En una vivienda cercana a la escuela también fueron encontrados muertos su madre y su hermanastro.

El motivo de la agresión continúa bajo investigación.

Seis víctimas fueron encontradas sin vida dentro del establecimiento educativo, y dos cuerpos más fueron localizados en la residencia vinculada con la atacante, según informó la Real Policía Montada de Canadá.

Las fuerzas de seguridad llegaron a la escuela en apenas dos minutos. Imágenes difundidas muestran a estudiantes saliendo con las manos en alto mientras patrulleros rodeaban el edificio y un helicóptero sobrevolaba la zona.

La escuela secundaria Tumbler Ridge tiene unos 175 alumnos de séptimo a duodécimo grado. El distrito escolar anunció que tanto esa institución como la primaria permanecerán cerradas el resto de la semana.

La pequeña localidad intenta asimilar el impacto. “Me derrumbé”, confesó el alcalde Darryl Krakowka, quien aseguró conocer probablemente a cada una de las víctimas en una comunidad que describió como “una gran familia”.

UN PAÍS DE DUELO

El primer ministro Mark Carney expresó que “la nación llora” junto a los habitantes de Tumbler Ridge y anunció que las banderas ondearán a media asta durante siete días.

También canceló viajes oficiales previstos a Halifax y a la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Saldremos adelante”, afirmó.

Entre los testimonios más conmovedores está el de Shelley Quist, cuya vecina perdió a su hijo de 12 años. Su propio hijo, de 17, permaneció encerrado más de dos horas dentro de la escuela.

“No volverá a ser lo mismo caminar por esos pasillos”, dijo el reverendo George Rowe, exdocente del establecimiento.

Canadá cuenta con estrictas leyes de control de armas, reforzadas tras ataques anteriores, incluida la prohibición ampliada de armas consideradas de asalto.

Sin embargo, la tragedia en Tumbler Ridge dejó al país sumido en el dolor y la reflexión sobre cómo prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse.

 

+ Comentarios

