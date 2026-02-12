Argentina participó de la cumbre militar hemisférica en el Pentágono

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
La Argentina participó en Washington de una cumbre de jefes de Estados Mayores de 34 países del hemisferio occidental, realizada en el Pentágono por iniciativa del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.
El encuentro, considerado “inusual” por su escala y nivel jerárquico, se dio en medio de una redefinición de la estrategia de seguridad estadounidense con foco en América Latina y el Caribe, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas.
La delegación nacional estuvo encabezada por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, recientemente designado al frente del Estado Mayor Conjunto por decisión del presidente Javier Milei, a propuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti. Fue su primer compromiso internacional de alto nivel desde su nombramiento.
Según se informó oficialmente, durante la reunión se repasaron los ejes de la agenda bilateral en defensa entre Buenos Aires y Washington, con énfasis en la modernización del equipamiento, la capacitación conjunta y la cooperación industrial en materia de seguridad hemisférica. Dalle Nogare también mantuvo un encuentro con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
El objetivo formal de la conferencia fue fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de intercambiar evaluaciones sobre amenazas comunes y desafíos emergentes. En la Casa Rosada interpretaron la invitación como una oportunidad para reposicionar al país en los foros de seguridad y consolidar el acercamiento estratégico con Estados Unidos.
