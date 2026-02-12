Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |SEGURIDAD REGIONAL EN FOCO

Argentina participó de la cumbre militar hemisférica en el Pentágono

Argentina participó de la cumbre militar hemisférica en el Pentágono

Dan Caine

12 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

La Argentina participó en Washington de una cumbre de jefes de Estados Mayores de 34 países del hemisferio occidental, realizada en el Pentágono por iniciativa del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.

El encuentro, considerado “inusual” por su escala y nivel jerárquico, se dio en medio de una redefinición de la estrategia de seguridad estadounidense con foco en América Latina y el Caribe, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas.

La delegación nacional estuvo encabezada por el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, recientemente designado al frente del Estado Mayor Conjunto por decisión del presidente Javier Milei, a propuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti. Fue su primer compromiso internacional de alto nivel desde su nombramiento.

Según se informó oficialmente, durante la reunión se repasaron los ejes de la agenda bilateral en defensa entre Buenos Aires y Washington, con énfasis en la modernización del equipamiento, la capacitación conjunta y la cooperación industrial en materia de seguridad hemisférica. Dalle Nogare también mantuvo un encuentro con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El objetivo formal de la conferencia fue fortalecer la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de intercambiar evaluaciones sobre amenazas comunes y desafíos emergentes. En la Casa Rosada interpretaron la invitación como una oportunidad para reposicionar al país en los foros de seguridad y consolidar el acercamiento estratégico con Estados Unidos.

 

LE PUEDE INTERESAR

Pese a la presión israelí, Trump apuesta a un diálogo con Irán

LE PUEDE INTERESAR

Tractorazo en Madrid contra el acuerdo UE -Mercosur
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

Panaro quedará a disposición del técnico

La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Los números de la suerte del jueves 12 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
Últimas noticias de El Mundo

Epstein y la fallida venta de un helicóptero a Argentina

¿La fiscal general de EE UU “tapó” el caso del pedófilo?

Canadá, en shock por la masacre en una escuela

Pese a la presión israelí, Trump apuesta a un diálogo con Irán
Policiales
Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado
Deportes
Volvió Cetré y no ve la hora de jugar otra vez
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta
La Reserva empató ante Quilmes
“Hay que entregar todo para alcanzar el triunfo”
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla