Wall Street retrocede tras datos laborales que agitan al mercado

Wall Street cerró ayer con una leve caída tras la publicación de nuevos datos sobre el mercado laboral en Estados Unidos. El Dow Jones bajó un 0,13 % y finalizó en 50.121 puntos, mientras el Nasdaq retrocedió un 0,16 % y el S&P 500 terminó sin cambios relevantes.

El informe oficial mostró que la tasa de desempleo descendió al 4,3 % en enero y que se crearon 130.000 puestos de trabajo, más del doble que en diciembre y muy por encima de lo previsto por los analistas. La cifra podría darle margen a la Reserva Federal (Fed , banco central) para mantener sin cambios las tasas de interés, pese a los pedidos de recorte.

Tras conocerse los datos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,172 %, reflejando la reacción del mercado. Aunque la mejora en el empleo fue bien recibida, persisten dudas sobre la solidez del mercado laboral, lo que mantuvo la cautela entre los inversores. Micron destacó con fuertes ganancias, mientras Mattel sufrió una marcada caída.