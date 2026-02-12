Apuñaló al novio de su ex, que ahora está grave

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
La Justicia de La Plata ordenó la detención a un hombre de 43 años, acusado de protagonizar un brutal ataque a cuchillazos contra la pareja actual de su exmujer en Los Hornos. De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, el hecho ocurrió el pasado 8 de febrero por la noche y es investigado como “tentativa de homicidio, lesiones leves agravadas y amenazas”.
Según consta en la resolución del Juzgado de Garantías N°4, a cargo de la causa iniciada por la UFI N°8, el imputado habría llegado hasta una vivienda ubicada en calle 135 entre 57 y 58 acompañado por otras personas. Antes de ingresar, lanzó amenazas de muerte desde el exterior y luego irrumpió en la propiedad, donde atacó con un arma blanca casera al actual novio de su expareja.
La víctima recibió múltiples heridas punzantes en distintas partes del cuerpo y debió ser internada en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde permanece en terapia intensiva tras ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia por lesiones abdominales y torácicas.
En medio del violento episodio, la expareja del acusado intentó intervenir para frenar la agresión, pero también fue golpeada. Los informes médicos constataron lesiones de carácter leve, entre ellas hematomas y excoriaciones en distintas zonas del cuerpo.
De acuerdo con la investigación judicial, la mujer declaró que se encontraba junto a su pareja actual y sus cuatro hijos menores cuando un grupo encabezado por su ex comenzó a arrojar piedras contra la vivienda antes de ingresar y concretar el ataque.
Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran el acta policial inicial, testimonios de las víctimas y pericias médicas. Además, la denunciante entregó a los investigadores seis cuchillos hallados en el lugar, uno de los cuales habría sido utilizado durante la agresión.
Discusión, tensión y un desenlace sangriento
Al borde de la tragedia a causa de un piedrazo
Ante la gravedad de los hechos y los riesgos procesales evaluados, en las últimas horas la Justicia dispuso la detención del acusado y autorizó un allanamiento en su domicilio de Los Hornos para secuestrar armas blancas y otros elementos de interés para la causa. La investigación continúa en manos de la fiscalía interviniente, mientras avanza la búsqueda del imputado para concretar la medida judicial.
