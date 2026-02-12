Murió Sandra Mendoza, ex diputada del Chaco

La ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza falleció ayer, informó el PJ de esa provincia.

“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia”, expresó el PJ chaqueño.

Mendoza estuvo casada con el ex gobernador de Chaco y actual senador Jorge Capitanich durante casi dos décadas, entre 1990 y 2009, y con quien tuvo a sus dos hijas. Durante el mandato de su esposo, fue una figura clave e incluso los chaqueños se referían a ella como “cogobernadora”.

Su carrera política comenzó cuando fue designada ministra de Salud de la provincia de Chaco, en 2007, y luego fue miembro de la Cámara de Diputados entre 2009 y 2017. Sobre su vínculo con Capitanich, que finalizó en octubre de 2009, hubo un tratamiento mediático muy fuerte: el ex gobernador no sólo le pidió el divorcio sino que le impidió el ingreso a la Casa de Gobierno provincial, luego de que ella apoyara una protesta piquetera contra su gestión.