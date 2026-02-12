Discusión, tensión y un desenlace sangriento

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
En otra escena de violencia que sacudió a Ensenada, una discusión de pareja terminó con un joven de 19 años apuñalado y peleando por su vida. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Santilli al 26, donde un llamado al 911 alertó sobre una fuerte confrontación. Cuando llegó la Policía encontró a la víctima tendida en el suelo, con múltiples heridas de arma blanca, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Cestino.
De acuerdo a la investigación, el ataque se habría producido en medio de una pelea con su pareja, de 18 años, quien fue aprehendida en ese momento pero luego liberada.
Con el avance de la causa y nuevas pruebas, ayer personal de la DDI La Plata concretó un allanamiento en Guido Spano entre Rodríguez y González y logró detenerla. La causa está caratulada como homicidio en grado de tentativa e interviene la UFI 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.
