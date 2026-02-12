Al borde de la tragedia a causa de un piedrazo

Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Un joven de 26 años recibió un piedrazo en la cabeza mientras se encontraba en La Favela junto a una chica que había conocido unas pocas horas antes.
Los atacantes serían amigos del ex. El hecho ocurrió entre la noche del martes y la madrugada de ayer en 18 y 531.
La víctima se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Rossi, mientras se busca dar con los agresores. El trauma craneal, al parecer, fue muy severo.
De tareas investigativas se logró dar con un amigo que estuvo con él minutos antes del ataque.
En su relato indicó que habían conocido a dos chicas en Plaza Alberti esa noche y una de ellas se fue con su amigo hasta La Favela “a dar unas vueltas”, llegando a 18 entre 529 y 530.
Horas más tarde, recibe un llamado del amigo, quién le pide que lo fuera a buscar “porque le habían dado un piedrazo”.
En la exposición también se informó que los hombres se identificaron como amigos del exnovio. Lo identificaron como Matías Moreno.
